سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية سلمان للإغاثة يوزّع 501 سلة غذائية في ريف دمشق حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المصري خالد العناني رئيسًا لمنظمة اليونيسكو الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع سلمان للإغاثة يوزّع 754 سلة غذائية في محلية بورتسودان السودانية قمر الحصاد يزيّن سماء عسير ويجذب عشاق الظواهر الفلكية إطلاق عقد العمل الموحّد لتوثيق الحقوق والالتزامات
انطلقت اليوم، بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم لمنسوبيها بنسختها الثانية، التي تستمر حتى (9 أكتوبر 2025م)، وذلك بمعهد تدريب حرس الحدود في منطقة الرياض.
وتهدف البطولة إلى الإسهام في رفع المستوى اللياقي والبدني وتعزيز قيمة التنافس والحراك الرياضي، وتأكيدًا لأهمية ممارسة الرياضة والمشاركة في المناسبات الرياضية التي تقيمها وكالة شؤون الأفواج الأمنية.