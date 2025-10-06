Icon

انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٣ مساءً
انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية
المواطن - فريق التحرير

انطلقت اليوم، بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم لمنسوبيها بنسختها الثانية، التي تستمر حتى (9 أكتوبر 2025م)، وذلك بمعهد تدريب حرس الحدود في منطقة الرياض.

وتهدف البطولة إلى الإسهام في رفع المستوى اللياقي والبدني وتعزيز قيمة التنافس والحراك الرياضي، وتأكيدًا لأهمية ممارسة الرياضة والمشاركة في المناسبات الرياضية التي تقيمها وكالة شؤون الأفواج الأمنية.

