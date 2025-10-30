ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز طيران ناس يعلن وصول طائرة الهلال.. والرياض – الدوحة أولى رحلاتها بالفريق يزيد الراجحي يرفع جاهزيته في باها القصيم لتحقيق اللقب الخامس على التوالي القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير تدشين خدمة راصد الذكية للتحقق من الأدوية المقيّدة لزوار السعودية مساعي تختتم برنامج “نماء واكتفاء 9” بتمكين 32 مستفيدة وتأهيلهن لسوق العمل
انطلقت في الإمارات العربية المتحدة، مناورات التمرين الجوي المختلط مركز الحرب الجوي الصاروخي (ATLC-35) بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إلى جانب قوات من دول شقيقة وصديقة.
وتشارك القوات الجوية في التمرين، بعدد من طائرات تورنيدو، لرفع مستوى الجاهزية العملياتية، واكتساب الخبرات للأطقم الجوية والفنية والمساندة، وتعزيز العمل المشترك في قيادة الحملات والمهام الجوية مع القوات المشاركة، وتطوير التكتيكات والإجراءات في أساليب القتال الجوي.
وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن حماد بن حاشم الحربي أن التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، وتبادل الخبرات العسكرية في مختلف المجالات.
وكانت مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، قد وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وكان في استقبالها قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين.