انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات

انطلقت في الإمارات العربية المتحدة، مناورات التمرين الجوي المختلط مركز الحرب الجوي الصاروخي (ATLC-35) بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إلى جانب قوات من دول شقيقة وصديقة.

وتشارك القوات الجوية في التمرين، بعدد من طائرات تورنيدو، لرفع مستوى الجاهزية العملياتية، واكتساب الخبرات للأطقم الجوية والفنية والمساندة، وتعزيز العمل المشترك في قيادة الحملات والمهام الجوية مع القوات المشاركة، وتطوير التكتيكات والإجراءات في أساليب القتال الجوي.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن حماد بن حاشم الحربي أن التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، وتبادل الخبرات العسكرية في مختلف المجالات.

وكانت مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، قد وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وكان في استقبالها قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين.