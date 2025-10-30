Icon

ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم Icon ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل Icon انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات Icon سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء Icon ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon طيران ناس يعلن وصول طائرة الهلال.. والرياض – الدوحة أولى رحلاتها بالفريق Icon يزيد الراجحي يرفع جاهزيته في باها القصيم لتحقيق اللقب الخامس على التوالي Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير Icon تدشين خدمة راصد الذكية للتحقق من الأدوية المقيّدة لزوار السعودية Icon مساعي تختتم برنامج “نماء واكتفاء 9” بتمكين 32 مستفيدة وتأهيلهن لسوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٧ مساءً
انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلقت في الإمارات العربية المتحدة، مناورات التمرين الجوي المختلط مركز الحرب الجوي الصاروخي (ATLC-35) بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إلى جانب قوات من دول شقيقة وصديقة.

وتشارك القوات الجوية في التمرين، بعدد من طائرات تورنيدو، لرفع مستوى الجاهزية العملياتية، واكتساب الخبرات للأطقم الجوية والفنية والمساندة، وتعزيز العمل المشترك في قيادة الحملات والمهام الجوية مع القوات المشاركة، وتطوير التكتيكات والإجراءات في أساليب القتال الجوي.

قد يهمّك أيضاً
القوات الجوية تحلّق في سماء المشاعر وتراقب حركة الحجيج

القوات الجوية تحلّق في سماء المشاعر وتراقب حركة الحجيج

القوات الجوية تواصل مشاركتها في علم الصحراء 2025 بالإمارات

القوات الجوية تواصل مشاركتها في علم الصحراء 2025 بالإمارات

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن حماد بن حاشم الحربي أن التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، وتبادل الخبرات العسكرية في مختلف المجالات.

وكانت مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، قد وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وكان في استقبالها قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد