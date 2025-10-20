Icon

انطلاق مؤتمر الحوسبة في العمارة والفن غدًا بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٦ مساءً
انطلاق مؤتمر الحوسبة في العمارة والفن غدًا بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين
المواطن - فريق التحرير

برعاية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر للجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم (ASCAAD 2025)، والذي تستضيفه جامعة الفيصل بالرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار “استقلالية الطابع المعماري من خلال الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، ومستقبل التصميم المحلي”.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة دور التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتصميم الحوسبي في إعادة ابتكار الممارسة المعمارية وتعليمها، وتعزيز الهوية المحلية في ظل التحولات العالمية.

مشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والأكاديميين الدوليين البارزين في مجالات العمارة والتصميم الحوسبي، من بينهم البروفيسور روبرت وودبري من جامعة سايمون فريزر بكندا، والبروفيسور مارسيلو سبينا من معهد SCI-Arc ومؤسس Patterns Design Studio، والبروفيسور وسيم جابي من جامعة كارديف في المملكة المتحدة، والبروفيسور نيل ليتش من الولايات المتحدة الأمريكية المؤسس المشارك لمبادرة Digital Futures، إلى جانب الدكتور فلوريان ويدمان من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، والدكتور عبدالرحمن اليماني رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر بجامعة الفيصل، والبروفيسور شريف عبدالمحسن رئيس الجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم (ASCAAD).

ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تستعرض التقنيات الناشئة ودورها في تطوير الممارسات المعمارية وتعزيز الطابع المحلي في التصميم، كما يوفّر منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الأكاديميين والممارسين، بما يعزز مكانة جامعة الفيصل كمركز رئيس للبحث والتعليم المعماري المتقدم في المنطقة.

