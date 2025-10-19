Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

بشراكة إستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX لتمكين الكفاءات الوطنية

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٣ مساءً
انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX لتمكين الكفاءات الوطنية
المواطن - واس

انطلقت أعمال هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX، بشراكةٍ إستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن مبادرة نوعية تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها، وتمكينها من ابتكار حلول ذكاء اصطناعي واقعية تُعالج تحديات مستمدة من قطاعات حيوية في القطاعين العام والخاص.

تنمية رأس المال البشري

ويأتي الهاكاثون امتدادًا لجهود المنظومة الرقمية في تنمية رأس المال البشري التقني، وتعزيز الشراكة بين المواهب الوطنية ومجتمع الأعمال، عبر تمكين حديثي التخرّج والباحثين عن عمل من تطوير نماذج أولية لحلول نوعية في مسارات تشمل الصحة وجودة الحياة، والتعليم والتدريب، والألعاب والترفيه، وخدمة العملاء.

ويمتد الهاكاثون عشرة أيام، سبعة منها تُقام عن بُعد، وتشمل ورش عمل وإرشادًا فرديًا وتطويرًا أوليًا للحلول، تليها ثلاثة أيام حضورية في “الكراج” بمدينة الرياض لعرض الحلول، والتنافس على الجوائز.

ويُتوقّع أن يُسهم الهاكاثون في توليد فرص وظيفية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في المشاريع التقنية الناشئة. كما رُصدت جوائز مالية تُمنح لأفضل الابتكارات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط: هنا.

