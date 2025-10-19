ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سناب شات السعودية تستعرض تجارب الواقع المعزّز في منتدى Joy Forum 2025 مؤتمر MESTRO 2025 يناقش الذكاء الاصطناعي بعلاج الأورام حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX لتمكين الكفاءات الوطنية طريقة لتحسين فاعلية علاج سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًّا ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما جائزة الأميرة صيتة تنظم ملتقى دراية 2 بأكثر من 30 ورشة عمل نجم الشِّعْرَى اليَمانِيَّة يتلألأ بألوان متعددة فجر غد الجامعة الإسلامية تُدشّن برنامج دبلوم القراءات عن بُعد
انطلقت أعمال هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX، بشراكةٍ إستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن مبادرة نوعية تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها، وتمكينها من ابتكار حلول ذكاء اصطناعي واقعية تُعالج تحديات مستمدة من قطاعات حيوية في القطاعين العام والخاص.
ويأتي الهاكاثون امتدادًا لجهود المنظومة الرقمية في تنمية رأس المال البشري التقني، وتعزيز الشراكة بين المواهب الوطنية ومجتمع الأعمال، عبر تمكين حديثي التخرّج والباحثين عن عمل من تطوير نماذج أولية لحلول نوعية في مسارات تشمل الصحة وجودة الحياة، والتعليم والتدريب، والألعاب والترفيه، وخدمة العملاء.
ويمتد الهاكاثون عشرة أيام، سبعة منها تُقام عن بُعد، وتشمل ورش عمل وإرشادًا فرديًا وتطويرًا أوليًا للحلول، تليها ثلاثة أيام حضورية في “الكراج” بمدينة الرياض لعرض الحلول، والتنافس على الجوائز.
ويُتوقّع أن يُسهم الهاكاثون في توليد فرص وظيفية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في المشاريع التقنية الناشئة. كما رُصدت جوائز مالية تُمنح لأفضل الابتكارات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط: هنا.