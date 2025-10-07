Icon

انهيار مبنى وسط مدريد يسفر عن إصابة وفقدان 7 عمال

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت السلطات الإسبانية أن مبنى تحت التجديد في وسط العاصمة مدريد انهار جزئيًا اليوم، مما أسفر عن إصابة ثلاثة عمّال بناء وفقدان أربعة آخرين.

وأفاد المسؤول في الحكومة المركزية فرانسيسكو مارتين أن خدمات الطوارئ ما زالت تبحث عن العمال المفقودين.

