انهيار مبنى وسط مدريد يسفر عن إصابة وفقدان 7 عمال

أوضحت السلطات الإسبانية أن مبنى تحت التجديد في وسط العاصمة مدريد انهار جزئيًا اليوم، مما أسفر عن إصابة ثلاثة عمّال بناء وفقدان أربعة آخرين.
وأفاد المسؤول في الحكومة المركزية فرانسيسكو مارتين أن خدمات الطوارئ ما زالت تبحث عن العمال المفقودين.