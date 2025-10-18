Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كانوا يخططون لهجمات إرهابية في المناطق الحدودية

باكستان تعلن مقتل أكثر من 100 مسلح قرب حدود أفغانستان

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
باكستان تعلن مقتل أكثر من 100 مسلح قرب حدود أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أن القوات الباكستانية قتلت أكثر من 100 مسلح كانوا يخططون لهجمات إرهابية في المناطق الحدودية مع أفغانستان، نقلا عن وكالة “تاس” الروسية.

وقال تارار على منصة “إكس”، إنه خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 48 ساعة، حاول مسلحون متمركزون في أفغانستان تابعون لحركة طالبان باكستان تنفيذ عدة هجمات إرهابية داخل باكستان، وتعاملت معها قوات الأمن.

قد يهمّك أيضاً
السعودية وباكستان علاقات حيوية تجدد التعاون المشترك لمواجهة التحديات المعاصرة

السعودية وباكستان علاقات حيوية تجدد التعاون المشترك لمواجهة التحديات المعاصرة

باكستان تدين إحراق نسخ من المصحف الشريف بالدنمارك

باكستان تدين إحراق نسخ من المصحف الشريف بالدنمارك

وأضاف تارار أن “القوات الباكستانية استهدفت معسكرات الليلة الماضية، ووفقًا لمعلومات استخباراتية مؤكدة، قُتل ما لا يقل عن 60-70 مسلحًا وقادتهم نتيجة هذه الغارات المُستهدفة”، نافيًا التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين.

مقتل أكثر من 100 مسلح

في 15 أكتوبر، توصلت أفغانستان وباكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، دخل حيز التنفيذ الساعة 16:00 مساءً بتوقيت موسكو. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن الطرفين سيبذلان خلال هذه الفترة “جهوداً حثيثة” لتسوية الأزمة.

وفي تطور السبت، أكدت حركة طالبان أفغانستان أنها لن ترد على الهجمات الباكستانية الأخيرة، خلال المفاوضات واحترام جهود الوساطة التي تهدف إلى الحد من التوترات الحدودية.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن طالبان أفغانستان تحتفظ بالحق في الرد على الهجمات الباكستانية، لكنها أوقفت بشكل مؤقت العمليات العسكرية احتراما لفريق التفاوض، ومن المقرر أن تجتمع طالبان أفغانستان مع وفد باكستاني في الدوحة لإجراء محادثات.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت حكومة حركة طالبان أنها ستشارك في محادثات مع باكستان في قطر غداة انهيار الهدنة التي أعادت مؤقتاً الهدوء إلى الحدود بين البلدين.

وقال ذبيح الله مجاهد عبر منصة “إكس”: “توجه وفد رفيع المستوى من الإمارة الإسلامية بقيادة وزير الدفاع محمد يعقوب إلى الدوحة اليوم (السبت)”.

وكان التلفزيون الرسمي الباكستاني أعلن في وقت سابق أن وفداً باكستانياً سيتوجه، السبت، إلى قطر لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاق بين باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق النار
العالم

اتفاق بين باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق...

العالم
السعودية تتابع بقلق التوترات بين باكستان وأفغانستان وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد
أخبار رئيسية

السعودية تتابع بقلق التوترات بين باكستان وأفغانستان...

أخبار رئيسية
مقتل 15 عند الحدود الأفغانية مع باكستان
العالم

مقتل 15 عند الحدود الأفغانية مع باكستان

العالم