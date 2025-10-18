باكستان تعلن مقتل أكثر من 100 مسلح قرب حدود أفغانستان

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أن القوات الباكستانية قتلت أكثر من 100 مسلح كانوا يخططون لهجمات إرهابية في المناطق الحدودية مع أفغانستان، نقلا عن وكالة “تاس” الروسية.

وقال تارار على منصة “إكس”، إنه خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 48 ساعة، حاول مسلحون متمركزون في أفغانستان تابعون لحركة طالبان باكستان تنفيذ عدة هجمات إرهابية داخل باكستان، وتعاملت معها قوات الأمن.

وأضاف تارار أن “القوات الباكستانية استهدفت معسكرات الليلة الماضية، ووفقًا لمعلومات استخباراتية مؤكدة، قُتل ما لا يقل عن 60-70 مسلحًا وقادتهم نتيجة هذه الغارات المُستهدفة”، نافيًا التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين.

مقتل أكثر من 100 مسلح

في 15 أكتوبر، توصلت أفغانستان وباكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، دخل حيز التنفيذ الساعة 16:00 مساءً بتوقيت موسكو. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن الطرفين سيبذلان خلال هذه الفترة “جهوداً حثيثة” لتسوية الأزمة.

وفي تطور السبت، أكدت حركة طالبان أفغانستان أنها لن ترد على الهجمات الباكستانية الأخيرة، خلال المفاوضات واحترام جهود الوساطة التي تهدف إلى الحد من التوترات الحدودية.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن طالبان أفغانستان تحتفظ بالحق في الرد على الهجمات الباكستانية، لكنها أوقفت بشكل مؤقت العمليات العسكرية احتراما لفريق التفاوض، ومن المقرر أن تجتمع طالبان أفغانستان مع وفد باكستاني في الدوحة لإجراء محادثات.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت حكومة حركة طالبان أنها ستشارك في محادثات مع باكستان في قطر غداة انهيار الهدنة التي أعادت مؤقتاً الهدوء إلى الحدود بين البلدين.

وقال ذبيح الله مجاهد عبر منصة “إكس”: “توجه وفد رفيع المستوى من الإمارة الإسلامية بقيادة وزير الدفاع محمد يعقوب إلى الدوحة اليوم (السبت)”.

وكان التلفزيون الرسمي الباكستاني أعلن في وقت سابق أن وفداً باكستانياً سيتوجه، السبت، إلى قطر لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية.