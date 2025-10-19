Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢١ مساءً
باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اتفقت باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عقدت بين وفدي البلدين في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة قطرية تركية.

وقف فوري لإطلاق النار

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القادمة؛ لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.

قد يهمّك أيضاً
ولي ولي العهد يزور باكستان والصين واليابان ويرأس وفد المملكة في قمة العشرين

ولي ولي العهد يزور باكستان والصين واليابان ويرأس وفد المملكة في قمة...

الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى 3 وجهات باكستانية

الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى 3 وجهات باكستانية

وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجه محدة آصف، الذي ترأس وفد بلاده في المفاوضات مع الجانب الأفغاني في الدوحة، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، مبينًا أن الاتفاق يضمن احترم البلدين سيادة بعضهما بعضًا.
وقال: “إن وفدي البلدين سيجتمعان من جديد في إسطنبول في 25 من شهر أكتوبر الحالي لمناقشة تفاصيل الاتفاق، معربًا عن تقدير بلاده لكل من قطر وتركيا على جهودهما في الوساطة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاق بين باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق النار
العالم

اتفاق بين باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق...

العالم
مقتل 15 عند الحدود الأفغانية مع باكستان
العالم

مقتل 15 عند الحدود الأفغانية مع باكستان

العالم
باكستان تعلن مقتل أكثر من 100 مسلح قرب حدود أفغانستان
العالم

باكستان تعلن مقتل أكثر من 100 مسلح...

العالم