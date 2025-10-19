باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار

اتفقت باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عقدت بين وفدي البلدين في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة قطرية تركية.

وقف فوري لإطلاق النار

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القادمة؛ لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجه محدة آصف، الذي ترأس وفد بلاده في المفاوضات مع الجانب الأفغاني في الدوحة، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، مبينًا أن الاتفاق يضمن احترم البلدين سيادة بعضهما بعضًا.

وقال: “إن وفدي البلدين سيجتمعان من جديد في إسطنبول في 25 من شهر أكتوبر الحالي لمناقشة تفاصيل الاتفاق، معربًا عن تقدير بلاده لكل من قطر وتركيا على جهودهما في الوساطة”.