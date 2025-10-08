بالفيديو.. الأخضر يتقدم على إندونيسيا في الشوط الأول

تقدم الأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من مباراة السعودية وإندونيسيا، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026

وفي وقت سابق، أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، عن تشكيل المنتخب الذي يخوض مباراة إندونيسيا، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تقام على ملعب الإنماء.

السعودية تدرك التعادل 1 – 1 أمام إندونيسيا في الدقيقة 17 عبر صالح أبو الشامات ◀️ ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

التشكيل الرسمي لـ الأخضر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي

خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان

ويبحث المنتخب السعودي، عن الفوز بمباراة إندونيسيا، وتحقيق النقاط الثلاث في المباراة، وذلك لتسهيل مهمة التأهل إلى الدور القادم من مسابقة كأس العالم 2026.

ويحتاج الأخضر للفوز بالمباراتين، وذلك للتأهل رسميا إلى الدور القادم من مسابقة كأس العالم 2026، بدلاً من الدخول في مباراة فاصلة وملحق للتأهل.