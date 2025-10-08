Icon

السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض "فاو" العالمي Icon بالفيديو.. الأخضر يتقدم على إندونيسيا في الشوط الأول Icon "الأوقاف" تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م Icon السعودية تشدد على أهمية معالجة جذور الأزمات الإنسانية وتدعو لتعزيز تقاسم الأعباء الدولية Icon انطلاق الحملة الوطنية لتطبيق توكلنا.. 34 مليون مستخدم في السعودية Icon ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي: ينبغي أن يكونا في السجن Icon تعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدول الخليج.. وموعد التطبيق بالمملكة Icon البلديات والإسكان تعتمد القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية Icon إجراءات الوقاية من الدودة الحلزونية لحماية الثروة الحيوانية Icon تشكيل الأخضر لمواجهة إندونيسيا في ملحق آسيا لكأس العالم

الرياضة
حصاد اليوم
بهدفين مقابل هدف

بالفيديو.. الأخضر يتقدم على إندونيسيا في الشوط الأول

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تقدم الأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من مباراة السعودية وإندونيسيا، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026

وفي وقت سابق، أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، عن تشكيل المنتخب الذي يخوض مباراة إندونيسيا، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تقام على ملعب الإنماء.

التشكيل الرسمي لـ الأخضر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي
خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير
خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان

ويبحث المنتخب السعودي، عن الفوز بمباراة إندونيسيا، وتحقيق النقاط الثلاث في المباراة، وذلك لتسهيل مهمة التأهل إلى الدور القادم من مسابقة كأس العالم 2026.

ويحتاج الأخضر للفوز بالمباراتين، وذلك للتأهل رسميا إلى الدور القادم من مسابقة كأس العالم 2026، بدلاً من الدخول في مباراة فاصلة وملحق للتأهل.

