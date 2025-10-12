Icon

Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود

اشتراه شاب لتصوير مقاطع فيديو وتركه لعدم قدرته على رعايته

بالفيديو.. تمساح يثير الهلع في مصر والتحريات تكشف مفاجآت

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٢ مساءً
بالفيديو.. تمساح يثير الهلع في مصر والتحريات تكشف مفاجآت
المواطن - فريق التحرير

تسبب تمساح طوله نحو متر، في حالة من الهلع بين الأهالي في حي حدائق الأهرام الراقي في مصر، بعد أن شوهد يتجول في الشوارع العامة داخل الحي.

وبدأت الواقعة بعثور بعض المواطنين من سكان المنطقة على التمساح، الذي كان يتجول بهدوء وبدا أنه يبحث عن شيء يأكله، إلا أن ما أثار الجدل أن المنطقة بعيدة عن أي مصادر مائية يمكن أن يأتي منها الضيف الزاحف.

تمساح يتجول في شارع مصري

وأوضحت مديرية أمن الجيزة، أن قسم شرطة حدائق الأهرام تلقى بلاغا من المواطنين بالعثور على التمساح، بالتزامن مع بلاغ آخر تلقته غرفة طوارئ محافظة الجيزة، لتتحرك الأجهزة المعنية على الفور.

وأشارت إلى أن التمساح كان مملوكا لأحد الأشخاص، الذي لم يتمكن من العناية به لطبيعته المختلفة عن باقي الحيوانات، وهو ما دعاه إلى “تسريحه” في الشارع.

وأوضح أن أجهزة الأمن التابعة لمديرية أمن الجيزة تتبعت خط سير التمساح من خلال الكاميرات المثبتة في منطقة حدائق الأهرام، وتوصلت إلى أنه مسرب من أحد المنازل، بعد أن عجز صاحبه عن رعايته.

وتابع: “صاحب التمساح اشتراه بهدف التقاط مقاطع فيديو معه ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، والظهور به في مقاطع فيديو (لايف)، بهدف تحقيق أرباح والحصول على مزيد من الهدايا التي يمكن تحويلها إلى أموال”.

الكشف عن صاحب التمساح

وقاد تتبعت الكاميرات أجهزة الأمن إلى شقة الشاب المذكور، الذي اتضح أنه في الثلاثين من عمره ويعمل في مجال التصوير، وألقت السلطات القبض عليه واقتادته إلى قسم الشرطة.

واعترف الشاب بحيازته للتمساح بهدف “التفاخر بامتلاك حيوان مفترس”، كاشفا أنه اشتراه من أحد المحال المتخصصة في بيع الزواحف بمنطقة وسط القاهرة منذ أسابيع، وذلك لاستغلاله على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصدر الأمني، فإن الشاب أكد أنه كان يحتفظ بالتمساح داخل حوض مياه في شقته، إلا أنه فشل على مدى الأيام الماضية في رعايته أو التعامل معه، لعدم وجود خبرة سابقة، مما دعاه إلى تسريبه في الشارع.

عقوبة السجن تنتظر الشاب

يشار إلى أن تحريات أجهزة الأمن في مصر توصلت إلى أن المتهم لا يحمل تصريحا يخول له حيازة الزواحف المفترسة، وهو سلوك يمثل مخالفة صريحة لقانون حماية البيئة والحياة البرية، ويعرضه لعقوبات قد تصل إلى السجن.

وقال محمد عبد المنعم من ديوان محافظة الجيزة، إن المحافظة تلقت بلاغا بالعثور على التمساح يتجول أمام أحد العقارات في منطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور، تحركت الجهات المعنية، لاصطياد التمساح من الشارع، وتتحفظ عليه تحت الفحص والمراقبة حاليا، تمهيدا لنقله إلى حديقة الحيوان في الجيزة، باعتبارها الجهة القادرة على توفير رعاية خاصة له.

وشدد المسؤول في المحافظة على ضرورة تأكد المحال المتخصصة في بيع الزواحف والحيوانات المفترسة بمختلف أنواعها، من حصول الشخص الذي يشتري على تصريح بحيازة هذا النوع من الحيوانات، التي تمثل خطرا في حالة هربها أو عدم رعايتها.

