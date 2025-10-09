Icon

تمكين ملاك الأراضي والعقارات من التصرف بالبيع والشراء وأعمال التخطيط

بتوجيه ولي العهد.. رفع الإيقاف عن أراضٍ في غرب العاصمة بمساحة 33.24كم²

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٣ مساءً
بتوجيه ولي العهد.. رفع الإيقاف عن أراضٍ في غرب العاصمة بمساحة 33.24كم²
المواطن - واس

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، رفع الإيقاف عن أراضٍ واقعة في غرب مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 33.24كم² بما يشمل تمكين ملاك الأراضي والعقارات من التصرف بالبيع والشراء وأعمال التخطيط والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء، على أن يُطبق الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة وروافده في المنطقة التي رُفع الإيقاف عنها.

رفع الإيقاف عن أراضٍ غرب العاصمة

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لاهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- ودعمها للقطاع العقاري، وإنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- التي تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بما يخدم التنمية الشاملة.

وأكدت الهيئة أنَّ رفع الإيقاف يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القادمة التي تستهدف تقديم نموذج حضري متميِّز لمدينة الرياض، يسهم في استشراف مستقبلها، وإعادة تشكيل خارطتها؛ بما يتوافق مع متطلَّبات كل مرحلة من مراحل التطوير، لضمان استدامة المواقع والتجمعات السكنية، بما يكفل سهولة الوصول إليها، وتوفير مختلف الخدمات.

وبيّنت الهيئة أنَّ الكود العمراني المخصص لمنطقة وادي حنيفة وروافده يتضمَّن أنماطًا متنوعة من التطوير العمراني توفر بيئة حضرية مثالية تراعي احتياجات السكان، وتحافظ في الوقت ذاته على خصوصية المشهد العمراني المميز للمنطقة.

وأوضحت أنَّ هذه الضوابط والاشتراطات العمرانية تهدف إلى تنظيم أنماط البناء ضمن حدود الأراضي؛ بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية المحيطة، ورفع جودة الحياة، وتعزيز مقوِّمات التنمية المستدامة في العاصمة، وبالإمكان الاطلاع على مزيد من التفاصيل في الرابط الآتي: “هنا“.

وأفادت الهيئة بأنَّه يمكن التواصل مع مركز اتصال الهيئة من خلال الرقم الموحد 19998 للردِّ على الاستفسارات المرتبطة برفع الإيقافات، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً.

يُذكَّر أنَّ الإيقافات التي صدرت في عدد من المواقع بشكل مؤقت تأتي لاتخاذ قرارات التطوير المثلى بحسب حاجة كل منطقة، ووضعها الحالي؛ بما يسهم في استدامة المواقع والتجمعات السكنية في المدينة، وفق ترتيبات تنظيمية واضحة تكفل وصول الخدمات بكل يُسرٍّ وسهولة.

