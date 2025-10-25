وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت العالم يقترب من القضاء على شلل الأطفال نهائيًا طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق بدءًا من الغد.. تطبيق الدوام الشتوي بتعليم عسير وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS الفتح يتغلّب على الاتفاق بهدفين لهدف في دوري روشن وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير عن تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة، بدءًا من يوم غدٍ الأحد.
وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:15 صباحًا، فيما تنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:30 صباحًا، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمواعيد لضمان انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب والطالبات.