بدءًا من الغد.. تطبيق الدوام الشتوي بتعليم عسير

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
بدءًا من الغد.. تطبيق الدوام الشتوي بتعليم عسير
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير عن تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة، بدءًا من يوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:15 صباحًا، فيما تنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:30 صباحًا، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمواعيد لضمان انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب والطالبات.

تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في أسبوع الفضاء العالمي 2025

تعليم عسير: التسجيل في الأولمبياد الوطني إبداع 2026 مستمر

