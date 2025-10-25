بدءًا من الغد.. تطبيق الدوام الشتوي بتعليم عسير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير عن تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة، بدءًا من يوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:15 صباحًا، فيما تنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:30 صباحًا، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمواعيد لضمان انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب والطالبات.