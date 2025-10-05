Icon

بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية Icon ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال Icon البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل Icon المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر Icon موعد انتخابات مجلس النواب في مصر Icon التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية  Icon انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا Icon تنبيه من هطول أمطار وجريان للسيول في جازان Icon جداول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي السابع  Icon زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب سواحل اليابان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ابتداءً من 12 أكتوبر 2025م وحتى نهاية يوم 15 يناير2026م

بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (10,052) قطعة عقارية في (56) حيًا بمنطقة الرياض، و (27,482) قطعة عقارية في (52) حيًا بمنطقة القصيم، و (4,162) قطعة عقارية في (7) أحياء بالمنطقة الشرقية، ابتداءً من 12 أكتوبر 2025م، وحتى نهاية يوم 15 يناير2026م.

بدء أعمال التسجيل العقاري في 3 مناطق

وأوضحت الهيئة، أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل الأحياء التالية في محافظة القويعية: (مخطط رقم 1077 – مخطط رقم 1051 – مخطط رقم 359 – حي سوق غنم القويعية – حي الصناعية – الفيضة – الزهور – مخطط رقم 1039 – مخطط رقم 985 – حي العواش – حي أم سريحة – حي الحزم – مخطط رقم 517 – الديرة – مخطط رقم 1045 – الجزيرة – الربوة – السلام – مخطط رقم 638 – الخالدية – جفارة السعدان)، إضافة إلى (حي عشيرة – حي المثناة – حي النقيعة – حي الوسطى – حي عبلية – حي القرعة – حي الرفاع – حي الوسيطا – حي العمار – حي المعيزلية – حي المعتلا – نجد – الرين القديم – الغريبية – الصفا – الملك فيصل – اليرموك – الملك فهد – قبيبان – الفردوس – الشموع – الفتح – غرناطة – الحنو – الريعانية – الرجع – المعترضة – الهفوف – الشعيفان) بمحافظة الرين.

قد يهمّك أيضاً
بدء التسجيل العيني للعقار بضاحية نمار في الرياض غدًا

بدء التسجيل العيني للعقار بضاحية نمار في الرياض غدًا

بدء أعمال السجل العقاري لـ17 حيًا بالرياض والدرعية

بدء أعمال السجل العقاري لـ17 حيًا بالرياض والدرعية

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة القصيم في مدينة بريدة: (جزء من حي غرب بريدة – شمال غرب بريدة – العزيزية – جزء من الليوان – جزء من القرعاء – البستان – الجديدات – جزء من حي العقيق – جزء من حي الغماس – جزء من حي غرناطة – جزء من حي البصر – جزء من حي خب روضان – جزء من حي المليداء – جزء من حي السعادة – جزء من حي ضراس الجنوبية غرب بريدة – التواصل – الهناء – المطار – جزء من حي البدور – جزء من حي شمال شرق بريدة – جزء من حي العقيلات – جزء من حي الهدية الشمالية – جزء من حي شرق بريدة – حي العريفية – حي عسيلان)، إضافةً إلى (حي النور ومنطقة عقارية مجاورة) بمدينة عنيزة، وفي مركز قصر بن عقيل يشمل التسجيل (جزء من حي المصيف – حي الخالدية – جزء من حي البستان – ومناطق عقارية مجاورة)، إضافة إلى (حي الندى ومناطق عقارية مجاورة ) في محافظة البدائع، ويشمل التسجيل أيضًا (مناطق عقارية) في الخبراء والسحابين، إضافة إلى (حي السلام ومناطق عقارية مجاورة) في محافظة البكيرية، وفي مركز البطين يشمل التسجيل (جزء من شمال شرق بريدة – حي الياسمين – حي النهضة ومناطق عقارية مجاورة) إضافة إلى (مناطق عقارية مجاورة لطريق الملك فهد) في محافظة رياض الخبراء، و (حي الجامعيين) في محافظة الرس.

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة الخفجي (حي الأمير نايف – حي السلام – حي الصناعية – حي الحمراء – الياسمين – ومنطقة عقارية حضرية)، إضافة إلى (منطقة عقارية حضرية مجاورة لطريق أبو حدرية) بمدينة الجبيل.
وبينت “هيئة العقار” أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa أو عن طريق مراكز الخدمة، منوهةً إلى أنّ التسجيل العيني، يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة، استعدادًا لبدء التسجيل، مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان، يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

ونوهت بأنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة؛ بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار؛ إلى رفع الموثوقية العقارية، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض
السعودية اليوم

مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني...

السعودية اليوم
بدء تسجيل 54,052 قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية
السعودية اليوم

بدء تسجيل 54,052 قطعة عقارية في مناطق...

السعودية اليوم