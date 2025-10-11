بدء أعمال السجل العقاري لـ 111 حيًا في الرياض والشرقية

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (30,198) قطعة عقارية في (65) حيًا بمنطقة الرياض، والتسجيل لـ (28,374) قطعة عقارية في (46) حيًا بالمنطقة الشرقية، ابتداءً من 12 أكتوبر وحتى نهاية يوم 15 يناير 2026.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض في محافظة المجمعة (حي المنتزه, حي اليرموك, حي الملك عبدالله, حي المطار, حي الإسكان, حي الصناعية الأولى)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة الافلاج (حي آل وحيد, حي الإزدهار, حي الأمير سلمان, حي الأندلس, حي البرقة, حي البكر, حي البلدية, حي الدوائر, الصناعية, حي الطرف, حي الفحيل, حي الفيحاء والمثناة, حي القيسية, حي المرزوقية, حي المصارير, حي المصيف, حي الملك عبدالله، حي الهلالي, حي الوداعين, حي الورود, حي أم سريحة, حي خضرا وعشيران) كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة القويعية (مخطط رقم 1029) وبمحافظة الغاط (حي العرنية, حي الغدير, حي المروج, حي النخيل, حي الورود, حي الخزامى).

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة الأحساء: (حي البستان، حي بلدة الشقيق الغربية، جزءًا من بلدة غمسي, جزءًا من بلدة التهيمية, حي التلال, جزءًا من حي الزهراء, جزءًا من حي البساتين, جزءًا من حي الركاز, جزءًا من الوزية الحي الثاني، جزءًا من بلدة أبو الحصى, جزءًا من حي النخيل, جزءًا من حي العيون الجنوبية, جزءًا من حي الرياض الرابع, جزءًا من بلدة الجفر, ومجموعة من المخططات وأجزاء مخططات)، أما الأحياء التالية في محافظة القطيف تشمل: (جزءًا من حي الشورى، والمنطقة العقارية الموازية لشارع عنك 172) إضافة إلى (المنطقة العقارية الموازية لطريق الظهران الجبيل السريع) بمحافظة رأس تنورة، ويشمل التسجيل المناطق العقارية التالية بمدينة الجبيل: (المنطقة العقارية الموازية لطريق الملك عبدالعزيز، ومنطقة عقارية حضرية)، إضافة إلى (المنطقة العقارية الموازية لشارع مجلس التعاون) بمدينة الدمام.

وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة، مبينةً أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، حيث يشترط التسجيل العيني وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.