السعودية اليوم

حصاد اليوم

بالتعاون مع إدارة المرور

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد في الدمام

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، عن بدء تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطريق ووسائل السلامة المرورية في نفق طريق الملك فهد عند تقاطع طريق الملك عبدالعزيز (الميناء) بمدينة الدمام، ضمن جهودها المستمرة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى جودة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

رفع كفاءة مرافق الطرق الحيوية

وقالت الأمانة عبر منصة إكس إن المشروع يأتي في إطار خططها التطويرية الرامية إلى رفع كفاءة مرافق الطرق الحيوية في المدينة، وتحسين عناصر السلامة والحد من الحوادث المرورية، مؤكدة أن أعمال الصيانة تشمل معالجة الطبقات الإسفلتية، وتحديث منظومة الإضاءة والدهانات الأرضية، وصيانة مرافق النفق ونظام تصريف مياه الأمطار.

وأضافت أن التنسيق يجري مع إدارة المرور لتطبيق الخطة المرورية اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال، بما يضمن استمرار الحركة بانسيابية وتوفير طرق بديلة للحد من أي تأثير على مستخدمي الطريق، مشيرة إلى أن فرق العمل الميدانية تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المبادرات التطويرية التي تنفذها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري ضمن رؤية المملكة 2030، مشددة على حرصها على إنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن لخدمة سكان وزوار مدينة الدمام.

