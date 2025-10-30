Icon

وظائف شاغرة لدى هيئة السياحة Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل Icon 19 وظيفة شاغرة في فروع شركة PARSONS Icon موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة نوفمبر Icon بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض الأحد القادم Icon الصناعة تصدر 85 رخصة تعدينية جديدة خلال سبتمبر  Icon الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما Icon تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس Icon الذهب يرتفع مع تراجع الدولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة صباحًا

بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض الأحد القادم

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض الأحد القادم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم الأحد القادم ١١ جمادى الأولى ١٤٤٧هـ الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٥م، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس البنين والبنات بالمنطقة، حيث سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة ٦:٤٥ صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة صباحًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن العمل بالدوام الشتوي سيستمر حتى ٢٩ شعبان ١٤٤٧هـ الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٦م، ليبدأ بعده تطبيق توقيت الدوام في شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الإدارة اعتمدت مسبقًا مواعيد الدوام المدرسي للعام الدراسي الحالي (١٤٤٧ – ١٤٤٨هـ) لتشمل فترات الدوام الصيفي والشتوي ودوام شهر رمضان.

قد يهمّك أيضاً
“تعليم الرياض” يطلق معرض “إبداع 2026” بجامعة الإمام

“تعليم الرياض” يطلق معرض “إبداع 2026” بجامعة الإمام

تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026

تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026

وأكد الثميري أن تحديد مواعيد الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى يهدف إلى تنظيم اليوم الدراسي بما يتناسب مع ظروف الطقس وضمان انضباط العملية التعليمية، متمنيًا لجميع منسوبي المدارس والطلاب والطالبات فصلًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتميّز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“تعليم الرياض” يطلق معرض “إبداع 2026” بجامعة الإمام
آخر الاخبار

“تعليم الرياض” يطلق معرض “إبداع 2026” بجامعة...

آخر الاخبار