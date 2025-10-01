Icon

بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية Icon ريف يُسهم في تعزيز إنتاج السعودية من البن لأكثر من نصف مليون طن Icon إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي Icon تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات Icon القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين Icon إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج Icon السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا Icon حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على مجموع دخله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٨ مساءً
بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة (المنزلية) إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المعتمدة، بدءًا من اليوم في خطوة نوعية تهدف إلى ضمان حقوق العمالة المساندة فيما يتعلق برواتبهم، وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.

تحويل رواتب العمالة

وأوضحت أن المرحلة الرابعة تشمل أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان فأكثر، استكمالًا للمراحل السابقة التي طُبقت بشكل تدريجي، حيث شملت المرحلة الثانية (يناير 2025) أصحاب العمل ممن لديهم أربعة عمالة منزلية فأكثر، ثم المرحلة الثالثة (يوليو 2025) لأصحاب العمل ممن لديهم ثلاثة عمالة منزلية فأكثر، على أن يتم استكمال تعميم الخدمة بشكل كامل على جميع العمالة المساندة بحلول الأول من يناير 2026.

قد يهمّك أيضاً
تطبيق المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة بداية من 1 يوليو

تطبيق المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة بداية من 1...

المحافظ المعتمدة لتحويل رواتب العمالة

المحافظ المعتمدة لتحويل رواتب العمالة

وأكدت الوزارة أن خدمة تحويل الرواتب إلكترونيًا عبر منصة “مساند” تُعد خطوة محورية نحو رفع مستوى الموثوقية في عمليات دفع الأجور، من خلال اعتماد القنوات الرسمية المعتمدة كالمحافظ الرقمية والبنوك المشاركة، بما يضمن حفظ الحقوق وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف، ويسهم في رفع جودة الخدمات وتطوير قطاع العمالة المساندة.

وأفادت أن الخدمة توفر عددًا من المميزات، من أبرزها توثيق دفع الرواتب للعمالة المساندة بشكل منتظم، وتسهيل إنهاء الإجراءات النظامية عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو سفر العامل، فضلًا عن إمكانية تحويل الرواتب إلى أسر العمالة في بلدانهم عبر القنوات الرسمية بكل يسر وأمان، وهو ما يعزز الشفافية ويرسخ الضمانات النظامية للعامل وصاحب العمل على حد سواء.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير الخدمات المؤتمتة عبر منصة “مساند”، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، ويعكس توجهات الوزارة نحو تعزيز الكفاءة والشفافية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير سوق العمل ورفع مستوى جودة الحياة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد