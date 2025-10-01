بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من موسم الرعي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الممتدة حتى 31 يناير 2026م، إذ بدأت أفواج الإبل وقطعان الماشية دخول المناطق المخصصة للرعي داخل المحمية الواقعة بين طريقي رفحاء – لينة – تربة، ورفحاء – حائل، باستثناء المواقع المحظورة، ويجري تنظيم العملية وفق آلية تعتمد على تصاريح مجدولة ومسارات محددة تضمن انسيابية الدخول والمحافظة على النظام البيئي.

المرحلة الثانية من موسم الرعي

وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا للنجاحات السابقة، التي أسهمت في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي، وتطوير ممارسات الرعي بما ينسجم مع الاشتراطات البيئية. كما أن تنظيم الموسم يستند إلى دراسات علمية دقيقة تحدد المناطق الأنسب للرعي وفق الدورة الطبيعية للمراعي.

ويمثل موسم الرعي مبادرة رائدة تعكس التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على الموروث المحلي المرتبط بالمراعي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالاستدامة البيئية، من خلال ضمان استمرارية الغطاء النباتي وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.