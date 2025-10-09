بدء موسم الثروي الفلكي.. انخفاض الحرارة واستقرار في الأجواء

بدأ اليوم في منطقة الحدود الشمالية موسم “الثروي”، الذي يُعدّ من المواسم الفلكية المهمة في التقويم النجمي، ويشير إلى انتقال الأجواء من الخريف إلى بدايات الشتاء المعتدل، مع ملامح واضحة لانخفاض درجات الحرارة واستقرار حالة الطقس.

ويستمر الموسم قرابة 13 يومًا، ويُعرف بطلوع نجم الثريا فجرًا في الأفق الشرقي، وهو علامة على دفء النهار وبرودة الليل، وبداية فترة اعتدال الطقس وصفاء السماء.

انخفاض الحرارة واستقرار في الأجواء

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن موسم “الثروي” يُعدّ من أفضل فترات الزراعة في المنطقة، إذ تبدأ فيه زراعة المحاصيل الشتوية مثل القمح والشعير والبقوليات، ويُسجَّل فيه نشاط ملحوظ في الحركة الزراعية استعدادًا لموسم الأمطار المتوقع خلال الأسابيع المقبلة.

ويتميّز هذا الموسم، بانخفاض نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية وهدوء الرياح مقارنة بالمواسم السابقة، وتبدأ البرودة الليلية بالازدياد تدريجيًا، خاصة في المناطق الشمالية والمرتفعات.

ويُعدّ “الثروي” من المواسم التي ارتبطت بالتراث العربي، إذ كان يُستدل به قديمًا على تغيّر الفصول, وتُعدّ الأمطار التي تهطل خلال هذا الموسم منبتةً للفقع (الكمأ)، وتهيّئ الأرض لنموه في حال تتابعت الأمطار وانتظمت خلال الأسابيع التالية.