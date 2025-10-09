Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من المواسم الفلكية المهمة في التقويم النجمي

بدء موسم الثروي الفلكي.. انخفاض الحرارة واستقرار في الأجواء

الجمعة ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
بدء موسم الثروي الفلكي.. انخفاض الحرارة واستقرار في الأجواء
المواطن - فريق التحرير

بدأ اليوم في منطقة الحدود الشمالية موسم “الثروي”، الذي يُعدّ من المواسم الفلكية المهمة في التقويم النجمي، ويشير إلى انتقال الأجواء من الخريف إلى بدايات الشتاء المعتدل، مع ملامح واضحة لانخفاض درجات الحرارة واستقرار حالة الطقس.

ويستمر الموسم قرابة 13 يومًا، ويُعرف بطلوع نجم الثريا فجرًا في الأفق الشرقي، وهو علامة على دفء النهار وبرودة الليل، وبداية فترة اعتدال الطقس وصفاء السماء.

انخفاض الحرارة واستقرار في الأجواء

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن موسم “الثروي” يُعدّ من أفضل فترات الزراعة في المنطقة، إذ تبدأ فيه زراعة المحاصيل الشتوية مثل القمح والشعير والبقوليات، ويُسجَّل فيه نشاط ملحوظ في الحركة الزراعية استعدادًا لموسم الأمطار المتوقع خلال الأسابيع المقبلة.
ويتميّز هذا الموسم، بانخفاض نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية وهدوء الرياح مقارنة بالمواسم السابقة، وتبدأ البرودة الليلية بالازدياد تدريجيًا، خاصة في المناطق الشمالية والمرتفعات.

ويُعدّ “الثروي” من المواسم التي ارتبطت بالتراث العربي، إذ كان يُستدل به قديمًا على تغيّر الفصول, وتُعدّ الأمطار التي تهطل خلال هذا الموسم منبتةً للفقع (الكمأ)، وتهيّئ الأرض لنموه في حال تتابعت الأمطار وانتظمت خلال الأسابيع التالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد