Icon

“الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا Icon بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي Icon فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا” Icon زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق Icon شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي” Icon أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11529 نقطة Icon تكريم السعودية بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في مكافحة الأمراض غير السارية Icon ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك Icon خدمة رقمية جديدة عبر توكلنا للتحقق من تراخيص وتصاريح إدارة النفايات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال مؤتمر موندياكولت 2025

بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٩ مساءً
بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهدت أعمال مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية، والتنمية المستدامة “موندياكولت 2025″، الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من (29 سبتمبر 1 – أكتوبر 2025م)، إطلاق مشروع “المتحف الافتراضي للقطع المسروقة”؛ أول منصة رقمية من نوعها عالميًا، وذلك بدعمٍ من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي في اليونسكو، حيث يضم المتحف في مرحلته الأولى أكثر من 240 عملًا أثريًا، وأحفوريات باتت متاحة للجمهور بتقنيات متقدمة بثلاثية الأبعاد، بما يتيح تجربة معرفية غير مسبوقة.

وعد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، إطلاق متحف اليونسكو الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة بأنه “يمثّل علامةً فارقةً في مسيرة التعاون الدولي لحماية التراث الإنساني المشترك. فهو ليس مشروعًا ثقافيًا فحسب، بل التزام بالعدالة الثقافية، وحفظ ذاكرة الشعوب”.

قد يهمّك أيضاً
أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن

أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن

فيديو يفضح التناقضات التركية : تدعي حرية الصحافة وأغلقت 149 مؤسسة إعلامية!

فيديو يفضح التناقضات التركية : تدعي حرية الصحافة وأغلقت 149 مؤسسة إعلامية!

وأكد سموه حرص المملكة البالغ، بتوجيهاتٍ من قيادتها الرشيدة -حفظها الله-، أن تكون في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود، وذلك انطلاقًا من إيمانها بأن صوْن التراث واجب حضاري، ومسؤولية إنسانية، مضيفًا سموه أن: “المملكة دعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها الأصليين حفاظًا على تاريخ الأمم، وصونًا للقيم المشتركة”.

وقد دُشن المشروع في فعاليةٍ خاصة أُقيمت على هامش مؤتمر موندياكولت 2025 بحضور عددٍ من الوزراء، والمسؤولين، ووفودٍ رفيعة المستوى، وشركاء المشروع، ويأتي ذلك ضمن جهود توحيد المساعي الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، وتعزيزًا للشراكات العالمية ودعمًا للعمل المشترك من أجل حفظ هذا التراث للأجيال القادمة.

ويُعد هذا المشروع الريادي علامةً فارقةً في مسيرة التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي، حيث يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وأثره السلبي على المجتمعات، مع التركيز على إعادة القطع المسروقة إلى موطنها الأصلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار
أخبار رئيسية

المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147...

أخبار رئيسية
مريم أكرم.. تجربة ملهمة لأول سعودية تعمل في منظمة “الإيكاو”
السعودية اليوم

مريم أكرم.. تجربة ملهمة لأول سعودية تعمل...

السعودية اليوم
اقتران القمر مع نجم قلب العقرب يزين سماء السعودية
أخبار رئيسية

اقتران القمر مع نجم قلب العقرب يزين...

أخبار رئيسية
الإحصاء: 51 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة في السعودية
السعودية اليوم

الإحصاء: 51 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة...

السعودية اليوم
تكريم السعودية بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في مكافحة الأمراض غير السارية
أخبار رئيسية

تكريم السعودية بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في...

أخبار رئيسية
221 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بقيمة 12 مليار ريال
السوق

221 مليون عملية نقاط بيع في السعودية...

السوق
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الهندي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع...

السعودية اليوم
توقيع 3 اتفاقيات لتوطين صناعة الطيران في السعودية
السعودية اليوم

توقيع 3 اتفاقيات لتوطين صناعة الطيران في...

السعودية اليوم