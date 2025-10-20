بدعم من مركز الملك سلمان.. بدء تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمحطات تحلية المياه في غزة

باشرت الفرق الفنية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قطاع غزة، أعمال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الخاصة بمحطات تحلية المياه، وذلك ضمن مشروع “الوصول إلى مياه الشرب من خلال إنشاء أربع محطات تحلية في محافظتي خانيونس والوسطى” الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويهدف المشروع إلى توفير مياه شرب آمنة ونظيفة لسكان القطاع، ولا سيما في مخيمات النزوح والمناطق التي تعاني من انقطاع المياه وصعوبة الوصول إلى مصادرها، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان نتيجة استمرار الحرب وتدهور البنية التحتية.

وأوضح المركز أن اختيار المواقع الأربعة جرى وفق معايير دقيقة تراعي الكثافة السكانية في المخيمات، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، كما أكد أن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل المحطات يهدف إلى ضمان استدامة الخدمة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد انقطاعًا متكررًا في القطاع نتيجة الحصار وإغلاق المعابر.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع الحيوية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في غزة؛ بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية وتخفيف معاناة السكان، خاصة في قطاعات المياه والصحة والإيواء.