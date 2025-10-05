برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
وضع إشبيلية نهاية لسلسلة المباريات الخالية من الهزائم لحامل اللقب برشلونة وتغلب عليه 4-1 اليوم الأحد ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليحرمه من العودة إلى صدارة الترتيب.
وتقدم إشبيلية في الدقيقة 13 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تعرض إيساك روميرو لعرقلة خلال صراعه على الكرة مع رونالد أراوخو قرب منطقة الست ياردات أمام مرمى برشلونة.
وتقدم أليكسيس سانشيز لتنفيذ الركلة مسجلًا منها الهدف الأول في شباك الحارس فويتشيخ شتينسني، زميله السابق في أرسنال.
وضاعف روميرو تقدم إشبيلية في الدقيقة 37، لكن ماركوس راشفورد قلص الفارق لبرشلونة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول إثر تمريرة من بيدري.
وحصل برشلونة على فرصة للتعادل عندما قام عدنان يانوزاي بعرقلة أليخاندرو بالدي، لكن روبرت ليفاندوفسكي سدد الكرة خارج المرمى من علامة الجزاء في الدقيقة 76.
وبعدها أضاف خوسيه أنخيل كارمونا وأكور آدامز الهدفين الثالث والرابع لإشبيلية في الثواني الأخيرة من المباراة.
وبات برشلونة متأخرًا بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.