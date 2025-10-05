Icon

برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية Icon ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية Icon ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي Icon تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد Icon تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات Icon بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق Icon رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان Icon الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور Icon الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٢ مساءً
برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة برباعية أمام إشبيلية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وضع إشبيلية نهاية لسلسلة المباريات الخالية من الهزائم لحامل اللقب برشلونة وتغلب عليه 4-1 اليوم الأحد ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليحرمه من العودة إلى صدارة الترتيب.

وتقدم إشبيلية في الدقيقة 13 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تعرض إيساك روميرو لعرقلة خلال صراعه على الكرة مع رونالد أراوخو قرب منطقة الست ياردات أمام مرمى برشلونة.
وتقدم أليكسيس سانشيز لتنفيذ الركلة مسجلًا منها الهدف الأول في شباك الحارس فويتشيخ شتينسني، زميله السابق في أرسنال.

قد يهمّك أيضاً
60 مليون يورو لـ بايرن ميونخ من صفقة ليفاندوفسكي وبرشلونة

60 مليون يورو لـ بايرن ميونخ من صفقة ليفاندوفسكي وبرشلونة

برشلونة يتوج بكأس السوبر الأسباني بعد فوزه على إشبيلية

برشلونة يتوج بكأس السوبر الأسباني بعد فوزه على إشبيلية

وضاعف روميرو تقدم إشبيلية في الدقيقة 37، لكن ماركوس راشفورد قلص الفارق لبرشلونة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول إثر تمريرة من بيدري.

وحصل برشلونة على فرصة للتعادل عندما قام عدنان يانوزاي بعرقلة أليخاندرو بالدي، لكن روبرت ليفاندوفسكي سدد الكرة خارج المرمى من علامة الجزاء في الدقيقة 76.

وبعدها أضاف خوسيه أنخيل كارمونا وأكور آدامز الهدفين الثالث والرابع لإشبيلية في الثواني الأخيرة من المباراة.

وبات برشلونة متأخرًا بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برشلونة يتجاوز سوسيداد بصعوبة وينتزع صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد
الرياضة

برشلونة يتجاوز سوسيداد بصعوبة وينتزع صدارة الدوري...

الرياضة