بالشراكة مع أكاديمية طويق وعدد من كبرى الشركات العالمية

برعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق مؤتمر أبشر 2025 ومبادرة أبشر طويق ديسمبر القادم

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٣ مساءً
المواطن - واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، تنطلق فعاليات مؤتمر “أبشر 2025” خلال يومي 18 و19 ديسمبر المقبل في مدينة الرياض، بالشراكة مع أكاديمية طويق وعدد من كبرى الشركات العالمية في مجالات التقنية والتحول الرقمي.

ويأتي المؤتمر هذا العام بمفهوم جديد ونهج مبتكر، يجسد ريادة المملكة في مجال الحكومة الرقمية، ويُبرز أحدث الابتكارات الوطنية في التحول الرقمي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانة المملكة العالمية في هذا المجال.

وسيشتمل المؤتمر على إطلاق عدد من المبادرات الرقمية الجديدة، إلى جانب معرض تقني يستعرض أحدث المنجزات والحلول المبتكرة، وأكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة في مجالات التقنية، والتحول الرقمي، والهوية الرقمية، والأمن والسلامة، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

إطلاق مبادرة أبشر طويق

كما تتضمن أجندة المؤتمر إطلاق مبادرة “أبشر طويق” في الأول من ديسمبر 2025؛ وتهدف إلى تمكين وتأهيل أكثر من 30 ألف مستفيد ومستفيدة في مختلف مناطق المملكة، لبناء كوادر وطنية متميزة في مجالات التقنية والتحول الرقمي، وتشمل المبادرة هاكاثون أبشر طويق – الأول من نوعه – بجوائز تصل إلى مليون ريال، إلى جانب أكثر من 80 برنامجًا احترافيًا بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية مثل: Google Cloud، وMeta وNVIDIA، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال التقني، إضافة إلى تحدٍّ برمجي تنافسي عبر منصة أكاديمية طويق للتحديات.

وسيتم خلال المؤتمر استعراض منجزات المشاركين في أسبوع أبشر طويق وتكريم الفائزين في مختلف المسارات التقنية.

ويُعد مؤتمر “أبشر” في نسخته الأولى هذا العام منصة وطنية رائدة تعكس تطور منظومة وزارة الداخلية في مجال التقنية، وتبرز المنجزات الرقمية الوطنية، وتجمع تحت مظلتها المختصين والقيادات الحكومية ورواد الأعمال لاستشراف مستقبل التحول الرقمي في المملكة.

