برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، اليوم، حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للدفاع المدني، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ.

وفور وصول سموه إلى مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم ألقى مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج, كلمة عبّر فيها عن شكره لسمو وزير الداخلية على رعايته لهذه النسخة من البطولة العالمية.

وأكد أن استضافة المملكة لهذه البطولة تأتي تأكيدًا لمكانتها العالمية في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الدولية، وتجسيدًا لرؤيتها 2030 التي تولي الأمن والسلامة العامة اهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى أن هذه النسخة تشهد توظيف تقنيات جديدة في الآليات والمعدات المستخدمة في المسابقات بما يعكس التطور التقني في هذا المجال، وتعزيز الشراكات الدولية ذات الصلة.

وبين مدير الدفاع المدني أن البطولة تتزامن مع الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس الدفاع المدني في المملكة، ما يمثل مناسبة وطنية تجسد مسيرة العطاء والتضحيات في حماية الأرواح والممتلكات.



من جانبه عبّر رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ ألكسندر تشوبريان، في كلمته عن شكره لسمو وزير الداخلية على رعايته لهذه النسخة من البطولة، مؤكدًا أن رياضة الإطفاء والإنقاذ تمثل النشاط اليومي لرجال الدفاع المدني حول العالم، وتسهم في تعزيز روح الفريق والانضباط وتحقيق الإنجازات.

وشهد الحفل عروضًا تعريفية واستعراضات للفرق المشاركة، إلى جانب عروض مرئية تناولت مسيرة الدفاع المدني منذ تأسيسه حتى اليوم.



ويشارك في البطولة التي تستمر حتى 1 نوفمبر 2025م، أكثر من 300 متسابق من الرجال والسيدات يمثلون 22 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي، يتنافسون في أربع مسابقات رئيسية تشمل: سباق 100 متر حواجز، وسباق التتابع 400 متر، وتسلق البرج بالسلالم، وسباق المكافحة.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي، ومديرو الدفاع المدني في الدول المشاركة، ورؤساء الوفود والمنتخبات وعدد من كبار المسؤولين.