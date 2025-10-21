Icon

في مقر نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض

برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٣ مساءً
برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر
المواطن - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع اليوم، (4) خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وذلك في مقر نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض.

وشملت الخدمات الجديدة، طلب تغيير الاسم الأول للمواطن، وطلب توصيل شهادة الوفاة، وطلب شهادة الوفاة بدل مفقود وبدل تالف، وطلب تحديث شهادة الميلاد.

وتأتي هذه الخدمات الجديدة في إطار تعزيز جهود وزارة الداخلية في التحول الرقمي لتقديم حلول ذكية للمواطنين والمقيمين، وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.

