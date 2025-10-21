برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر

وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي إيقاف ضابط صف بوزارة الدفاع حصل على أموال من مواطنات مقابل وعدهن بالتوظيف مكافحة الفساد: إيقاف موظف بوزارة الصناعة حصل على رشوة 1.6 مليون ريال نزاهة تباشر 17 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 10 ملايين ريال هيئة النقل: قطاع توصيل الطلبات يرتفع 40% وتسجيل 103 ملايين طلب الذهب يتراجع 5% بعد تسجيل مستويات قياسية البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بـ 216 مليار دولار مايكروسوفت تصلح ثغرة أمنية في معالجة طلبات الـhttp فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع اليوم، (4) خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وذلك في مقر نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض.
وشملت الخدمات الجديدة، طلب تغيير الاسم الأول للمواطن، وطلب توصيل شهادة الوفاة، وطلب شهادة الوفاة بدل مفقود وبدل تالف، وطلب تحديث شهادة الميلاد.
وتأتي هذه الخدمات الجديدة في إطار تعزيز جهود وزارة الداخلية في التحول الرقمي لتقديم حلول ذكية للمواطنين والمقيمين، وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.