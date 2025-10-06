Icon

برنامج ريف يوضح خطوات الحصول على الدعم للصيادين

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
برنامج ريف يوضح خطوات الحصول على الدعم للصيادين
المواطن - فريق التحرير

حدد برنامج ريف خطوات وطريقة التقديم على الدعم للصيادين للحصول على الدعم لمزاولي نشاط مهنة الصيد في السعودية.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه : “كيف يمكن للصيادين التقديم على دعم ريف؟”.

دعم ريف للصيادين

وأجاب برنامج ريف بقوله: “بإمكانك التقديم على قطاع الصيادين بإتباع الخطوات التالية”:

  • طلب الدعم
  • تسجيل جديد
  • اختيار برنامج دعم الصيادين
  • الضغط على التقديم عن طريق الرابط التالي: http://reef.gov.sa .

شروط القبول في برنامج ريف:

أما عن شروط القبول في برنامج ريف فتشمل التالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

