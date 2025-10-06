الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور برنامج ريف يوضح خطوات الحصول على الدعم للصيادين حريق بمستشفى يصيب 6 أشخاص بالهند معجم الدرعية إصدار جديد في كتاب الرياض 2025 رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا 3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 95 إعصار ماتمو يجتاح سواحل الصين وبكين تفعل الاستجابة الطارئة ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% إطلاق النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات
حدد برنامج ريف خطوات وطريقة التقديم على الدعم للصيادين للحصول على الدعم لمزاولي نشاط مهنة الصيد في السعودية.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه : “كيف يمكن للصيادين التقديم على دعم ريف؟”.
وأجاب برنامج ريف بقوله: “بإمكانك التقديم على قطاع الصيادين بإتباع الخطوات التالية”:
أما عن شروط القبول في برنامج ريف فتشمل التالي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.