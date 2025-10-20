بريطانيا تمنح قواتها صلاحيات لإسقاط المسيّرات فورًا

تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن صلاحيات جديدة للقوات المسلحة تتيح لها إسقاط أي طائرات مسيّرة تشكل تهديداً للقواعد العسكرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية لمواقعها الحيوية في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالنشاط الروسي.

ومن المقرر أن يكشف وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قريباً عن رؤية شاملة لحماية أهم القواعد العسكرية في البلاد، تتضمن منح القوات حق إطلاق النار على الطائرات المسيرة مباشرة عند رصدها، بعد أن كان هذا الإجراء مقتصراً على الظروف القصوى فقط.

إسقاط المسيّرات فورًا

ووفق الخطة الجديدة، ستُطبق الصلاحيات أولاً على المواقع العسكرية، على أن يُدرس لاحقاً توسيع نطاقها لتشمل مواقع مدنية حساسة مثل المطارات.

وتستخدم القوات البريطانية حالياً أنظمة متطورة لمكافحة الطائرات المسيرة قادرة على تتبع إشاراتها والتحكم في مسارها، إلا أن التعديلات المرتقبة ستمنح الجنود وشرطة وزارة الدفاع خياراً مباشراً لإسقاطها عند الضرورة.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه أوروبا تزايداً في الأنشطة الجوية المقلقة قرب حدود حلف شمال الأطلسي، بعد أن نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مهمة مراقبة مشتركة مع القوات الأميركية والناتو رداً على توغلات روسية في أجواء بولندا ورومانيا وإستونيا، ما تسبب في اضطراب حركة الطيران وإغلاق مؤقت لعدد من المطارات الأوروبية.

ورغم توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا، فقد نفت موسكو أي مسؤولية عن تلك الحوادث الجوية.