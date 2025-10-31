Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 1.340 سلة غذائية في سنجة السودانية  Icon الأخدود يكسب ضيفه النجمة بهدفين لهدف في دوري المحترفين السعودي Icon إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين Icon القبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في ينبع Icon متطلبات وخطوات صرف مستحقات الدفعة الواحدة لدى التأمينات Icon الفيروسات قد تساعد في علاج عدوى المكورات العنقودية الذهبية المميتة Icon فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على الأمير خالد بن محمد بن تركي آل سعود Icon اليونسكو تُدرج المدينة المنورة ضمن شبكتها العالمية للمدن المبدعة في مجال الطهي Icon القبض على مواطن لترويجه أكثر من 20 ألف قرص ممنوع في عسير Icon إغلاق جزئي لشارع القدس بالتقاطع مع شارع الرياض بالقطيف غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. اختتام منافسات سباق المكافحة لفئتي الرجال والسيدات

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٦ مساءً
بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. اختتام منافسات سباق المكافحة لفئتي الرجال والسيدات
المواطن - فريق التحرير

اختتمت اليوم، منافسات الأدوار التمهيدية ونصف النهائي والنهائي في سباق المكافحة للرجال والسيدات، ضمن بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي نظمتها وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، على مدى أسبوع في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

وشهدت منافسات سباق المكافحة أجواءً تنافسية عالية وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت من المهتمين بهذه الرياضة، حيث تعتمد على استخدام مضخات المياه والخراطيم لإخماد حريق افتراضي يحاكي الواقع، ويقيس سرعة الانتشار ودقة الأداء والقدرة على اتخاذ القرار.

وتُعد البطولة منصة دولية لتعزيز مهنة الإطفاء والإنقاذ وتحسين مهارات العاملين فيها، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، واستعراض أحدث التقنيات العالمية في مجال السلامة والحماية المدنية.

