بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. اختتام منافسات سباق المكافحة لفئتي الرجال والسيدات

اختتمت اليوم، منافسات الأدوار التمهيدية ونصف النهائي والنهائي في سباق المكافحة للرجال والسيدات، ضمن بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي نظمتها وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، على مدى أسبوع في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
وشهدت منافسات سباق المكافحة أجواءً تنافسية عالية وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت من المهتمين بهذه الرياضة، حيث تعتمد على استخدام مضخات المياه والخراطيم لإخماد حريق افتراضي يحاكي الواقع، ويقيس سرعة الانتشار ودقة الأداء والقدرة على اتخاذ القرار.
وتُعد البطولة منصة دولية لتعزيز مهنة الإطفاء والإنقاذ وتحسين مهارات العاملين فيها، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، واستعراض أحدث التقنيات العالمية في مجال السلامة والحماية المدنية.