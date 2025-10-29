بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية
تواصلت اليوم، منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من (26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل)، وتنظمها وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، وذلك في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.
وشهدت الفترة الصباحية، إقامة الأدوار التمهيدية لسباق قفز الحواجز فردي (100)م للرجال، أعقبها مرحلتَا نصف النهائي والنهائي، إذ جاء بالمركز الأول شيفشوك فاديم (روسيا الاتحادية) بزمن (14.84) ثانية، وفي المركز الثاني زارودوف أندريه (روسيا الاتحادية) بزمن (14.89) ثانية، وحل ثالثًا شيريبكا ميكيتا (بيلاروس) بزمن (20.06) ثانية.
واستُكملت المنافسات في الفترة المسائية بإقامة الأدوار التمهيدية لسباق السيدات، تلتها منافسات نصف النهائي والنهائي، حيث جاءت في المركز الأول لودينا آنا (روسيا الاتحادية) بزمن (15.49) ثانية، وبالمركز الثاني كولوميتوفا أوكسانا (روسيا الاتحادية) بزمن (15.54) ثانية، والمركز الثالث عبدوفايتوفا جايرونا (أوزبكستان) بزمن (19.69) ثانية.
ويشارك في البطولة أكثر من (300) متسابق من الرجال والسيدات يتنافسون في أربع مسابقات رئيسة هي: السلم الخطّاف، وسباق (100) متر حواجز، وسباق (400) متر تتابع، ومسابقة المكافحة.
وتهدف البطولة إلى محاكاة واقع عمليات الإطفاء والإنقاذ، بما يسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية وجاهزية رجال الدفاع المدني، حيث يُعدّ سباق قفز الحواجز لمسافة (100) متر من المهارات الأساسية في أعمال الحماية المدنية، إذ يقيس سرعة الاستجابة والدقة في الأداء والقدرة على تجاوز الحواجز بثقة وكفاءة، من خلال الجري لمسافة محددة وحمل خراطيم المياه والمعدات وتوصيلها في زمن قياسي.