بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ امتداد لاستضافات المملكة العالمية في المجالات الرياضية

تمثّل بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من (26 أكتوبر – 1 نوفمبر) بمدينة الرياض، امتدادًا للبطولات العالمية التي سبق استضافتها في المملكة، ووصلت إلى أكثر من (100) حدث رياضي في (40) رياضة مختلفة، وحضور أكثر من (2.6) مليون مشجع من الجمهور الرياضي المحلي والدولي.

وكانت المملكة قد استضافت في وقت سابق أحداثًا رياضية عالمية مثل كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي، ورالي داكار السعودية، وجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، إلى جانب بطولات عالمية مثل سوبر جلوب لكرة اليد، ونهائيات الجيل القادم للتنس، والبطولة الدولية السعودية للجولف، وكأس السعودية للفروسية، وكذلك فوز المملكة بتنظيم نهائيات كأس العالم (2034).

وتستكمل المملكة استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى؛ بهدف تعزيز مكانتها عالميًا، وإبراز التراث والثقافة السعودية، ودعم المواهب الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي، حيث تأتي بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ منسجمة مع توجهات المملكة في استضافة الأحداث العالمية.

وتأتي بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ التي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني؛ تأكيدًا لمواصلة المملكة في تحقيق مؤشرات الاستضافات الدولية، من خلال مشاركة (22) دولة من مختلف دول العالم، وإبراز الجوانب الرياضية والإنسانية والثقافية في فعاليات البطولة، وحضور جماهير عدد من الدول المشاركة في البطولة، إلى جانب دعم مشاركة المواطنين لممارسة رياضة الإطفاء والإنقاذ.