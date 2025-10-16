Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكثر من (100) حدث رياضي في (40) رياضة مختلفة

بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ امتداد لاستضافات المملكة العالمية في المجالات الرياضية

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ مساءً
بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ امتداد لاستضافات المملكة العالمية في المجالات الرياضية
المواطن - فريق التحرير

تمثّل بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من (26 أكتوبر – 1 نوفمبر) بمدينة الرياض، امتدادًا للبطولات العالمية التي سبق استضافتها في المملكة، ووصلت إلى أكثر من (100) حدث رياضي في (40) رياضة مختلفة، وحضور أكثر من (2.6) مليون مشجع من الجمهور الرياضي المحلي والدولي.

وكانت المملكة قد استضافت في وقت سابق أحداثًا رياضية عالمية مثل كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي، ورالي داكار السعودية، وجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، إلى جانب بطولات عالمية مثل سوبر جلوب لكرة اليد، ونهائيات الجيل القادم للتنس، والبطولة الدولية السعودية للجولف، وكأس السعودية للفروسية، وكذلك فوز المملكة بتنظيم نهائيات كأس العالم (2034).

وتستكمل المملكة استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى؛ بهدف تعزيز مكانتها عالميًا، وإبراز التراث والثقافة السعودية، ودعم المواهب الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي، حيث تأتي بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ منسجمة مع توجهات المملكة في استضافة الأحداث العالمية.

وتأتي بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ التي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني؛ تأكيدًا لمواصلة المملكة في تحقيق مؤشرات الاستضافات الدولية، من خلال مشاركة (22) دولة من مختلف دول العالم، وإبراز الجوانب الرياضية والإنسانية والثقافية في فعاليات البطولة، وحضور جماهير عدد من الدول المشاركة في البطولة، إلى جانب دعم مشاركة المواطنين لممارسة رياضة الإطفاء والإنقاذ.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد