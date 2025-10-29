Icon

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق  Icon "التطوير الدفاعي" تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية Icon برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض Icon 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر Icon حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار Icon بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة Icon أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم Icon لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار Icon ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية Icon الرئيس السوري يستقبل السواحه لمناقشة آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي بين البلدين

من "الشبو" والميثامفيتامين والكوكايين

بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٥ مساءً
بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة
المواطن - فريق التحرير

أحبطت قوة الواجب المختلطة “CTF-150” تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة.

وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابها بمنصة إكس، أن ذلك جاء بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية عبر عملية دولية مشتركة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من “الشبو” والميثامفيتامين والكوكايين.

