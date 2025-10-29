بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

أحبطت قوة الواجب المختلطة “CTF-150” تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة.

وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابها بمنصة إكس، أن ذلك جاء بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية عبر عملية دولية مشتركة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من “الشبو” والميثامفيتامين والكوكايين.