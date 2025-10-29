حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية الرئيس السوري يستقبل السواحه لمناقشة آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي بين البلدين
أحبطت قوة الواجب المختلطة “CTF-150” تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة.
وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابها بمنصة إكس، أن ذلك جاء بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية عبر عملية دولية مشتركة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من “الشبو” والميثامفيتامين والكوكايين.
قوة الواجب المختلطة «CTF-150» بقيادة #القوات_البحرية تُحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة في عملية دولية مشتركة. https://t.co/Zg6HqOlyK7 pic.twitter.com/z43hdrW6fp
— وزارة الدفاع (@modgovksa) October 29, 2025