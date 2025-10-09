بلجيكا تعتقل 3 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم على سياسيين

أعلنت السلطات الفيدرالية البلجيكية اليوم الخميس عن اعتقال ثلاثة رجال للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجوم يستهدف سياسيين في البلاد.

بلجيكا تعتقل 3 أشخاص

وجاءت عمليات الاعتقال بعد العثور على قنبلة بدائية الصنع في منزل أحد المشتبه بهم، حيث ويقيم الشبان الثلاثة جميعهم في مدينة أنتويرب الساحلية.

ونفذت الشرطة، بمرافقة كلاب مدربة على كشف المتفجرات، عمليات تفتيش لمنازل المشتبه بهم بعد إصدار قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الإرهاب الأوامر اللازمة لذلك.