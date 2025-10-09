Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

بلجيكا تعتقل 3 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم على سياسيين

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ مساءً
بلجيكا تعتقل 3 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم على سياسيين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السلطات الفيدرالية البلجيكية اليوم الخميس عن اعتقال ثلاثة رجال للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجوم يستهدف سياسيين في البلاد.

بلجيكا تعتقل 3 أشخاص

وجاءت عمليات الاعتقال بعد العثور على قنبلة بدائية الصنع في منزل أحد المشتبه بهم، حيث ويقيم الشبان الثلاثة جميعهم في مدينة أنتويرب الساحلية.

قد يهمّك أيضاً
والد نجم مانشستر سيتي يدخل تاريخ بلجيكا

والد نجم مانشستر سيتي يدخل تاريخ بلجيكا

بالفيديو.. هدية مثيرة لرئيسة وزراء بريطانيا قبل مباراة إنجلترا ضد بلجيكا

بالفيديو.. هدية مثيرة لرئيسة وزراء بريطانيا قبل مباراة إنجلترا ضد بلجيكا

ونفذت الشرطة، بمرافقة كلاب مدربة على كشف المتفجرات، عمليات تفتيش لمنازل المشتبه بهم بعد إصدار قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الإرهاب الأوامر اللازمة لذلك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد