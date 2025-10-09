بلجيكا تعتقل 3 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم على سياسيين

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أعلنت السلطات الفيدرالية البلجيكية اليوم الخميس عن اعتقال ثلاثة رجال للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجوم يستهدف سياسيين في البلاد.
وجاءت عمليات الاعتقال بعد العثور على قنبلة بدائية الصنع في منزل أحد المشتبه بهم، حيث ويقيم الشبان الثلاثة جميعهم في مدينة أنتويرب الساحلية.
ونفذت الشرطة، بمرافقة كلاب مدربة على كشف المتفجرات، عمليات تفتيش لمنازل المشتبه بهم بعد إصدار قاضي التحقيق المختص بقضايا مكافحة الإرهاب الأوامر اللازمة لذلك.