فتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين

بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٧ مساءً
بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ
المواطن - فريق التحرير

التقط قادة وزعماء الدول والوفود المشاركة في مؤتمر السلام بشرم الشيخ في مصر، صورة تذكارية بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قبيل انطلاق القمة.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة “شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بإقليم بحيرة تشاد

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بإقليم بحيرة تشاد

هذا الشخص المكروه من إيران سيصبح وزير الدفاع الأمريكي

هذا الشخص المكروه من إيران سيصبح وزير الدفاع الأمريكي

القادة والوفود المشاركين بقمة شرم الشيخ

ووصل على أرض شرم الشيخ الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

كما وصل وفدا باراجواي وهولندا ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، ورئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، إلى مصر، للمشاركة بقمة شرم الشيخ للسلام.

وأعلنت الرئاسة المصرية مشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في قمة شرم الشيخ.

وتُعقد قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويشارك في القمة العديد من قادة الدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بالسلام والإغاثة الإنسانية، وستتناول القمة عددًا من الملفات المحورية، أبرزها تثبيت التهدئة، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

