بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق

الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات “زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
شهد معرض الرياض الدولي للكتاب مساء السبت، حفل توقيع كتاب جديد حمل عنوان “سيكولوجيات التسويق”، المؤلف عصام الدميني، وذلك في جناح دار تشكيل للنشر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وجذب التوقيع عددًا من الزوار والمهتمين بالشأن الثقافي والتسويقي، حيث قدّم المؤلف عصارة خبرته وتجربته في مجال التسويق بأسلوب علمي مبسط يجمع بين النظريات الحديثة والتطبيقات العملية.
وأكد الدميني أن مؤلفه يهدف إلى تسليط الضوء على البعد النفسي في سلوك المستهلك، وكيفية توظيف ذلك في استراتيجيات تسويقية ناجحة، موضحًا أن التسويق لم يعد مجرد أداة ترويجية، بل علم قائم على فهم دوافع الناس واحتياجاتهم وسلوكياتهم.
يذكر أن التوقيع أقيم في تمام الساعة 8:30 مساءً بحضور نخبة من الأدباء والإعلاميين والمهتمين، في أجواء ثقافية عكست مكانة معرض الرياض الدولي للكتاب كمنصة للإبداع والمعرفة.