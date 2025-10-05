Icon

بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٢ مساءً

شهد معرض الرياض الدولي للكتاب مساء السبت، حفل توقيع كتاب جديد حمل عنوان “سيكولوجيات التسويق”، المؤلف عصام الدميني، وذلك في جناح دار تشكيل للنشر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وجذب التوقيع عددًا من الزوار والمهتمين بالشأن الثقافي والتسويقي، حيث قدّم المؤلف عصارة خبرته وتجربته في مجال التسويق بأسلوب علمي مبسط يجمع بين النظريات الحديثة والتطبيقات العملية.

وأكد الدميني أن مؤلفه يهدف إلى تسليط الضوء على البعد النفسي في سلوك المستهلك، وكيفية توظيف ذلك في استراتيجيات تسويقية ناجحة، موضحًا أن التسويق لم يعد مجرد أداة ترويجية، بل علم قائم على فهم دوافع الناس واحتياجاتهم وسلوكياتهم.

يذكر أن التوقيع أقيم في تمام الساعة 8:30 مساءً بحضور نخبة من الأدباء والإعلاميين والمهتمين، في أجواء ثقافية عكست مكانة معرض الرياض الدولي للكتاب كمنصة للإبداع والمعرفة.

