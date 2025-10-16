“بناء” و”معادن” يدعمان الابتكار والاستثمار في أبناء الوطن

وقعت جمعية بناء لرعاية الأيتام اتفاقية تعاون مع الشركة العربية السعودية للتعدين ( معادن ) وذلك في مقر الشركة بالرياض ، بحضور المهندس خالد عبدالله الزامل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، ومثل الجمعية في التوقيع الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله الخالدي .

وتضمنت الاتفاقية دعم معادن لتكاليف تأسيس وتشغيل مركز الابتكار الرقمي والاجتماعي بمقر جمعية بناء ليكون مقرا لتنفيذ البرامج التدريبية في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والاجتماعي وريادة الأعمال واحتضان الموهوبين والمبدعين ولخدمة مستفيدي بناء من الأيتام واليتيمات وكذلك تنظيم معسكرات ابتكار للأيتام بمختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى رعاية المعسكر العلمي لأيتام المملكة مسبار 9 لعام 2025 وذلك في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 .

الابتكار والاستثمار في أبناء الوطن

وتم الاتفاق على تقديم الرعاية والدعم المالي لإنشاء المركز وتنفيذ معسكر معادن للابتكار الرقمي والاجتماعي ودعم تشغيل مركز الابتكار الرقمي والاجتماعي بمقر جمعية بناء ، لخدمة أيتام “بناء “وكذلك أيتام المملكة ولتغطية الأثر واستدامة المشروع تقرر إتاحة مشاركة أفراد المجتمع بالمشاريع والبرامج في المركز من خلال رسوم رمزية تسهم في الاستدامة التشغيلية والتطويرية للمركز ليكون أحد مشاريع الاستثمار الاجتماعي للجمعية ، كما نصت الاتفاقية على دعم ورعاية تنفيذ معسكر معادن للابتكار الرقمي والاجتماعي بمشاركة 50 يتيما يمثلون جمعيات الأيتام من الحدود الشمالية وحائل ومهد الذهب والدمام وفق البرامج التدريبية التي تساهم في تمكين الأيتام المعرفية ، كما تم الاتفاق على دعم ورعاية وتشغيل مركز الابتكار الرقمي والاجتماعي بما يعزز واستدامة وتنفيذ البرامج التدريبية والورش في مجال الابتكار الرقمي ، وتقرر أن تقوم جمعية بناء بتنفيذ مقر المركز وتجهيزه بالأدوات والوسائل والتجهيزات اللازمة بجانب ترشيح المشاركين من الأيتام واليتيمات من مستفيدي الجمعية ومن أيتام المملكة.

يأتي هذه المشروع النوعي في طل اهتمام رؤية السعودية 2030 بالابتكار والريادة في المجالات العلمية والذكاء الاصطناعي والروبوت وكذلك الاستثمار في بناء قدرات الشباب السعودي واحتضان المبدعين والموهوبين ، ومن جانب آخر يسهم المركز في مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من خلال الخدمات التي يقدمها المركز وكذلك الابتكارات التي يمكن ان يتبناها المركز ويدعم من خلالها المواهب الواعدة من الأيتام ومن شباب المجتمع.

الجدير بالذكر أن هذا المركز يعد من أوائل المراكز التي يتم تأسيسها في القطاع غير الربحي والذي يجمع بين الابتكار الرقمي والاجتماعي في مكان واحد لأن بعض التحديات الاجتماعية تتطلب حلولا رقمية وفي المقابل هناك حلول رقمية تتطلب حلولا اجتماعية لذلك تم تأسيس مركز الابتكار الرقمي والاجتماعي.

وفي الختام عبر م.خالد الزامل – عن شكر وتقدير مجلس ادارة جمعية بناء وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد – لشركة معادن على دعمها الكريم واهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال دعم تأسيس هذا المركز النوعي والرائد الذي سيكون إضافة نوعية للجمعية وللمنطقة الشرقية وللقطاع غير الربحي.