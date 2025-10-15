Icon

بيئة الشرقية تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٣ مساءً
بيئة الشرقية تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي
المواطن - واس

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل بعنوان: “الفرص الاستثمارية والممكنات النظامية بقطاعات البيئة والمياه والزراعة”، بحضور ومشاركة عدد من المستثمرين في القطاع الزراعي، وذلك بمقر غرفة الشرقية الرئيس بالدمام.

وأوضح مدير الفرع فهد بن أحمد الحمزي، أن الورشة تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المطروحة في المنطقة، ونشر ثقافة الاستثمار، والاستفادة من الخدمات والبرامج المتنوعة والأنشطة التي ينفذها الفرع في محافظات المنطقة.

وأفاد مدير إدارة استثمار الأصول بوزارة البيئة والمياه والزراعة خالد بن إبراهيم الحريشي، أن الفرص الاستثمارية المطروحة على مساحات تبلغ (2.3) مليون متر مربع، تشمل منشأة تحويلية للمنتجات الثانوية (أسمدة عضوية) بمحافظة الأحساء، ومشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمحافظة القطيف، ومشروع تربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء ومصنع أعلاف بمحافظة الجبيل، ومشروع تربية وإنتاج الخيل بالدمام.

