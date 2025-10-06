بيع أغلى صقر منغولي بـ 650 ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي

بِيع اليوم أغلى صقر منغولي -حتى الآن- بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، بمبلغ (650) ألف ريال، إذ شهد حر قرناس منافسة قوية بين المزايدين.

وتواصل عرض الصقور المنغولية عبر المزاد، الذي يقام ضمن فعاليات المعرض، إذ بِيع صقران بـ(778) ألف ريال، وكانت البداية مع حر فرخ، بدأت المزايدة عليه بـ(70) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(128) ألف ريال، ثم عُرض الصقر الثاني حر قرناس، وبدأت المزايدة عليه بـ(100) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(650) ألف ريال، ليصبح أغلى صقر منغولي بِيع حتى الآن.

وكان معرض الصقور والصيد السعودي الدولي خصص منطقةً للصقور المنغولية، للمرة الأولى في تاريخه، وهي الصقور التي تحظى بمكانةٍ مرموقةٍ لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، لما تمتاز به من جودةٍ عالية.

وتحتضن المنطقة نخبة السلالات من صقور دولة منغوليا شرق آسيا، ولا سيما الصقر الحر المنغولي المعروف بضخامة الحجم وطول الجناحين وقوة التحمُّل، إلى جانب تنوّع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، وتمنح هذه الخصائص الصقر المنغولي أفضلية في هواية الصيد بالصقور، بفضل قدرته على تحمّل الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب؛ مما يجعله من الأكثر طلبًا لدى الهواة والمحترفين.