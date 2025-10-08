بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور والصيد السعودي

بيرو تسعى لجذب استثمارات من السعودية لتطوير موارد التعدين والطاقة جوجل تتيح AI Mode باللغة العربية وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف فنية وإدارية شاغرة بمجموعة الراشد الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين وظائف شاغرة في فروع شركة Aramex وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية
بيع أمس الثلاثاء، صقرين من منغوليا بمبلغ (900) ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، وسط منافسة قوية بين المزايدين، وتفاعل من الحاضرين في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض.
وكانت البداية مع حر قرناس، استُهلت المزايدة عليه بـ(200) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(450) ألف ريال، ثم عُرض الصقر الثاني حر فرخ، وبدأت المزايدة عليه بـ(100) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(450) ألف ريال.
ويخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي منطقةً للصقور المنغولية للمرة الأولى في تاريخه، وهي الصقور التي تحظى بمكانةٍ مرموقةٍ لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، لما تمتاز به من جودةٍ عالية.
وتحتضن المنطقة نخبة السلالات من صقور منغوليا شرق آسيا، لا سيما الصقر الحر المعروف بضخامة الحجم وطول الجناحين وقوة التحمُّل، إلى جانب تنوّع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، وتمنح هذه الخصائص الصقر المنغولي أفضلية في هواية الصيد بالصقور، بفضل قدرته على تحمّل الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب، مما يجعله من الأكثر طلبًا لدى الهواة والمحترفين.