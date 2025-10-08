Icon

بيرو تسعى لجذب استثمارات من السعودية لتطوير موارد التعدين والطاقة Icon جوجل تتيح AI Mode باللغة العربية Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف فنية وإدارية شاغرة بمجموعة الراشد Icon الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين Icon وظائف شاغرة في فروع شركة Aramex Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور والصيد السعودي

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور والصيد السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بيع أمس الثلاثاء، صقرين من منغوليا بمبلغ (900) ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، وسط منافسة قوية بين المزايدين، وتفاعل من الحاضرين في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض.

وكانت البداية مع حر قرناس، استُهلت المزايدة عليه بـ(200) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(450) ألف ريال، ثم عُرض الصقر الثاني حر فرخ، وبدأت المزايدة عليه بـ(100) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(450) ألف ريال.

قد يهمّك أيضاً
الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي

الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي

حرفي يروي قصة صناعة البرقع في معرض الصقور والصيد السعودي

حرفي يروي قصة صناعة البرقع في معرض الصقور والصيد السعودي

ويخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي منطقةً للصقور المنغولية للمرة الأولى في تاريخه، وهي الصقور التي تحظى بمكانةٍ مرموقةٍ لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، لما تمتاز به من جودةٍ عالية.

وتحتضن المنطقة نخبة السلالات من صقور منغوليا شرق آسيا، لا سيما الصقر الحر المعروف بضخامة الحجم وطول الجناحين وقوة التحمُّل، إلى جانب تنوّع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، وتمنح هذه الخصائص الصقر المنغولي أفضلية في هواية الصيد بالصقور، بفضل قدرته على تحمّل الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب، مما يجعله من الأكثر طلبًا لدى الهواة والمحترفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
السعودية اليوم

التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد...

السعودية اليوم
انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بأكثر من 23 فعالية
السعودية اليوم

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025...

السعودية اليوم
بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور
السعودية اليوم

بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا...

السعودية اليوم
الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي
السعودية اليوم

الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في...

السعودية اليوم
المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
السعودية اليوم

المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض...

السعودية اليوم
أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
السعودية اليوم

أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور...

السعودية اليوم