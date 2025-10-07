Icon

وسط منافسة قوية بين المزايدين

بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور
المواطن - واس

بيع أمس الثلاثاء، صقرين من منغوليا بمبلغ (900) ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، وسط منافسة قوية بين المزايدين، وتفاعل من الحاضرين في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض.

وكانت البداية مع حر قرناس، استُهلت المزايدة عليه بـ(200) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(450) ألف ريال، ثم عُرض الصقر الثاني حر فرخ، وبدأت المزايدة عليه بـ(100) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(450) ألف ريال.

ويخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي منطقةً للصقور المنغولية للمرة الأولى في تاريخه، وهي الصقور التي تحظى بمكانةٍ مرموقةٍ لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، لما تمتاز به من جودةٍ عالية.

وتحتضن المنطقة نخبة السلالات من صقور منغوليا شرق آسيا، لا سيما الصقر الحر المعروف بضخامة الحجم وطول الجناحين وقوة التحمُّل، إلى جانب تنوّع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، وتمنح هذه الخصائص الصقر المنغولي أفضلية في هواية الصيد بالصقور، بفضل قدرته على تحمّل الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب، مما يجعله من الأكثر طلبًا لدى الهواة والمحترفين.

