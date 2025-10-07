بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور

تمساح عملاق يختطف امرأة أثناء استحمامها في النهر رئيسة بلدية ألمانية تتعرض للطعن الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب الصحة توضح خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025 تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند
بيع أمس الثلاثاء، صقرين من منغوليا بمبلغ (900) ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، وسط منافسة قوية بين المزايدين، وتفاعل من الحاضرين في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض.
وكانت البداية مع حر قرناس، استُهلت المزايدة عليه بـ(200) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(450) ألف ريال، ثم عُرض الصقر الثاني حر فرخ، وبدأت المزايدة عليه بـ(100) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(450) ألف ريال.
ويخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي منطقةً للصقور المنغولية للمرة الأولى في تاريخه، وهي الصقور التي تحظى بمكانةٍ مرموقةٍ لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، لما تمتاز به من جودةٍ عالية.
وتحتضن المنطقة نخبة السلالات من صقور منغوليا شرق آسيا، لا سيما الصقر الحر المعروف بضخامة الحجم وطول الجناحين وقوة التحمُّل، إلى جانب تنوّع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، وتمنح هذه الخصائص الصقر المنغولي أفضلية في هواية الصيد بالصقور، بفضل قدرته على تحمّل الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب، مما يجعله من الأكثر طلبًا لدى الهواة والمحترفين.