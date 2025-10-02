بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025

أقيمت مساء اليوم، الليلة الأولى من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي يحتضنه مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وجاء المزاد ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي يشهد مشاركة واسعة تتجاوز (1300) عارض وعلامة تجارية من (45) دولة، تمثل (28) قطاعًا متخصصًا، إلى جانب أكثر من (23) فعالية مصاحبة.

وعُرض في الليلة الأولى صقر طرح وادي بيض بجازان للطاروحين عبدالرحمن وحيدر محمد قصادي، حيث بدأت المزايدة عليه بـ(30) ألف ريال، قبل أن يُباع في النهاية بـ(100) ألف ريال.



ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.

