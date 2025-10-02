Icon

بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025 Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول Icon وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي Icon جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر Icon انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا Icon وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن في العلا Icon فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف Icon خالد بن سلمان يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الدفاع القطري Icon هل النحافة المفرطة أخطر على الصحة من زيادة الوزن؟ Icon برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٣ مساءً
بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أقيمت مساء اليوم، الليلة الأولى من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي يحتضنه مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.
وجاء المزاد ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي يشهد مشاركة واسعة تتجاوز (1300) عارض وعلامة تجارية من (45) دولة، تمثل (28) قطاعًا متخصصًا، إلى جانب أكثر من (23) فعالية مصاحبة.

وعُرض في الليلة الأولى صقر طرح وادي بيض بجازان للطاروحين عبدالرحمن وحيدر محمد قصادي، حيث بدأت المزايدة عليه بـ(30) ألف ريال، قبل أن يُباع في النهاية بـ(100) ألف ريال.

قد يهمّك أيضاً
237 ألف ريال حصيلة اليوم الـ15 لمزاد نادي الصقور السعودي

237 ألف ريال حصيلة اليوم الـ15 لمزاد نادي الصقور السعودي

صفقات مزاد الصقور تتجاوز المليون ونصف المليون في 4 أيام

صفقات مزاد الصقور تتجاوز المليون ونصف المليون في 4 أيام


ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.
 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد