Icon

استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز المشتّتات المسبّبة للحوادث المرورية Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو Icon الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين السعودية وسوريا.. مبادرات سعودية لدعم الأشقاء Icon حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بجدة Icon ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان  Icon سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم Icon ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل Icon ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا Icon عبدالعزيز بن سعود يدشّن وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية Icon اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يستعرض الفرص الاستثمارية الجديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٩ مساءً
تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تأجل أكثر من 1400 رحلة جوية اليوم، مع استمرار تعطل السفر بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية عن العمل في ظل إغلاق الحكومة الاتحادية الذي دخل يومه السابع والعشرين.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أن نقص مراقبي الحركة الجوية أثر في الرحلات الجوية في جنوب شرقي الولايات المتحدة وفي مطار نيوآرك بولاية نيوجيرزي.

قد يهمّك أيضاً
السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني سعيد

السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني سعيد

الحكومة الأمريكية تخسر قصية أمام جنين متوفى

الحكومة الأمريكية تخسر قصية أمام جنين متوفى

وأضافت أن هذه المشكلة قد تؤدي أيضًا إلى تأجيل الرحلات الجوية مجددًا اليوم في مطار لوس أنجلوس الدولي.

وكان أكثر من 8600 رحلة قد تأجلت عن مواعيدها أمس الأحد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد