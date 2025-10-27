تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية

تأجل أكثر من 1400 رحلة جوية اليوم، مع استمرار تعطل السفر بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية عن العمل في ظل إغلاق الحكومة الاتحادية الذي دخل يومه السابع والعشرين.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أن نقص مراقبي الحركة الجوية أثر في الرحلات الجوية في جنوب شرقي الولايات المتحدة وفي مطار نيوآرك بولاية نيوجيرزي.

وأضافت أن هذه المشكلة قد تؤدي أيضًا إلى تأجيل الرحلات الجوية مجددًا اليوم في مطار لوس أنجلوس الدولي.

وكان أكثر من 8600 رحلة قد تأجلت عن مواعيدها أمس الأحد.