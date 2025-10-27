تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية

استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز المشتّتات المسبّبة للحوادث المرورية الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين السعودية وسوريا.. مبادرات سعودية لدعم الأشقاء حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بجدة ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا عبدالعزيز بن سعود يدشّن وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يستعرض الفرص الاستثمارية الجديدة
تأجل أكثر من 1400 رحلة جوية اليوم، مع استمرار تعطل السفر بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية عن العمل في ظل إغلاق الحكومة الاتحادية الذي دخل يومه السابع والعشرين.
وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أن نقص مراقبي الحركة الجوية أثر في الرحلات الجوية في جنوب شرقي الولايات المتحدة وفي مطار نيوآرك بولاية نيوجيرزي.
وأضافت أن هذه المشكلة قد تؤدي أيضًا إلى تأجيل الرحلات الجوية مجددًا اليوم في مطار لوس أنجلوس الدولي.
وكان أكثر من 8600 رحلة قد تأجلت عن مواعيدها أمس الأحد.