تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية لإبراز الفرص الواعدة

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ صباحاً
المواطن - واس

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية، للإسهام في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ودعم جهود تعزيز كفاءة الإنتاج والتشغيل في المصانع المحلية، وذلك في إطار جهود الوزارة؛ لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وتشمل أهداف الجمعية؛ إبراز الفرص الصناعية الواعدة، ومزايا البيئة الاستثمارية وجاذبيتها، بما يحفز نمو الاستثمارات المحلية، ويعزز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة، كما تسعى الجمعية لإجراء دراسات وأبحاث متخصصة تستشرف الحلول للتحديات الصناعية، والتوعية بأحدث المؤشرات والإحصاءات حول القطاع الصناعي، إضافة إلى المشاركة في الأحداث الصناعية المحلية والعالمية.

يُذكر أن تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية، يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

