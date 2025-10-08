تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية لإبراز الفرص الواعدة بن غفير يقتحم المسجد الأقصى مجددًا موديز: السعودية ستحافظ على نمو غير نفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل صرف 412 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور والصيد السعودي بيرو تسعى لجذب استثمارات من السعودية لتطوير موارد التعدين والطاقة جوجل تتيح AI Mode باللغة العربية وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية، للإسهام في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ودعم جهود تعزيز كفاءة الإنتاج والتشغيل في المصانع المحلية، وذلك في إطار جهود الوزارة؛ لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتشمل أهداف الجمعية؛ إبراز الفرص الصناعية الواعدة، ومزايا البيئة الاستثمارية وجاذبيتها، بما يحفز نمو الاستثمارات المحلية، ويعزز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة، كما تسعى الجمعية لإجراء دراسات وأبحاث متخصصة تستشرف الحلول للتحديات الصناعية، والتوعية بأحدث المؤشرات والإحصاءات حول القطاع الصناعي، إضافة إلى المشاركة في الأحداث الصناعية المحلية والعالمية.
يُذكر أن تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية، يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.