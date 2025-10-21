Icon

تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان
المواطن - فريق التحرير

انتُخبت المحافظة المتشددة ساناي تاكايتشي اليوم الثلاثاء لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان بعد فوزها في تصويت حاسم في مجلس النواب.

هيمنة ساحقة للرجال

وحطم فوزها حاجزًا نفسيًا في بلد لا يزال الرجال يهيمنون فيه هيمنة ساحقة، ووضع اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، على طريق نحو تحول قوي إلى تيار اليمين في أمور مثل الهجرة والقضايا الاجتماعية.

وحصلت تاكايتشي، وهي من معاوني رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي وأحد المعجبين برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، على 237 صوتًا في اقتراع أجراه مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء المقبل، متجاوزة بذلك أغلبية مقاعد المجلس المكون من 465 مقعدًا.

ويأتي فوزها بعد موافقة الحزب الديمقراطي الحر الذي تتزعمه، والذي حكم اليابان في معظم تاريخها بعد الحرب، على اتفاق ائتلافي مع حزب التجديد الياباني المنتمي إلى تيار اليمين.

