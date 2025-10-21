مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين حساب المواطن: يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان برامج حماية الغطاء النباتي تُسهم في انتشار الطلح بأودية تيماء والقليبة التدريبات الرياضية أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل معاصر الزيتون بالجوف تواكب زيادة الإنتاج وتلبي الطلب العالي للمزارعين مسؤول فيتنامي يتحرش بموظفة كورية خلال زيارة رسمية!
انتُخبت المحافظة المتشددة ساناي تاكايتشي اليوم الثلاثاء لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان بعد فوزها في تصويت حاسم في مجلس النواب.
وحطم فوزها حاجزًا نفسيًا في بلد لا يزال الرجال يهيمنون فيه هيمنة ساحقة، ووضع اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، على طريق نحو تحول قوي إلى تيار اليمين في أمور مثل الهجرة والقضايا الاجتماعية.
وحصلت تاكايتشي، وهي من معاوني رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي وأحد المعجبين برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، على 237 صوتًا في اقتراع أجراه مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء المقبل، متجاوزة بذلك أغلبية مقاعد المجلس المكون من 465 مقعدًا.
ويأتي فوزها بعد موافقة الحزب الديمقراطي الحر الذي تتزعمه، والذي حكم اليابان في معظم تاريخها بعد الحرب، على اتفاق ائتلافي مع حزب التجديد الياباني المنتمي إلى تيار اليمين.