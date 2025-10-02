Icon

بسبب تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني

تحذير أمني بشأن هواتف آيفون 17

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٢ مساءً
تحذير أمني بشأن هواتف آيفون 17
المواطن - فريق التحرير

حذّرت شركة كاسبرسكي من تصاعد كبير في عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل الضجة المصاحبة لإطلاق سلسلة هواتف “آيفون 17” الجديدة.

وأكدت الشركة أن المحتالين يستخدمون مواقع إلكترونية زائفة، ومسابقات وهمية، ومخططات احتيالية لإيهام المستخدمين بالحصول على هواتف للتجربة، بهدف جمع البيانات الشخصية والمعلومات المالية.

تحذير من عمليات احتيال

وأشارت كاسبرسكي إلى أن إحدى أساليب الاحتيال تتضمن مواقع مزيفة تشبه موقع آبل الرسمي، حيث يُستدرج المستخدمون بعروض الطلبات المسبقة، وعند إدخال تفاصيل بطاقاتهم المصرفية لإتمام عملية شراء وهمية تُسرق معلوماتهم.

كما يستغل المحتالون مسابقات يانصيب وهمية تعد المشاركين فيها بأجهزة آيفون مجانية، مقابل تعبئة استبانات وتقديم بيانات شخصية مثل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، ودفع رسوم للتوصيل أو الخدمة. وتظهر على هذه المواقع تعليقات مزيفة لمستخدمين زعموا حصولهم على الجوائز، لزيادة مصداقية الاحتيال.

ويقوم المحتالون بإطلاق إعلانات عن فرص لاختبار هواتف آيفون 17، حيث يُطلب من المستخدمين تقديم بيانات التواصل وعناوين الشحن، ودفع رسوم التوصيل مقابل أجهزة لم يحصلوا عليها قط. وغالباً ما تتبع هذه المحاولات سيل من رسائل البريد العشوائي أو عمليات تصيد لاحقة تستهدف أشخاصاً محددين.

وقالت تاتيانا شيرباكوفا، محللة محتوى الويب لدى كاسبرسكي: “يستغل المجرمون السيبرانيون الحماس المصاحب لإطلاق منتجات مرغوبة ذات شعبية كبيرة، وينتهزون اندفاع المستخدمين لشرائها لاختراق بياناتهم. وقد تطورت هذه الأساليب من عمليات تصيد ساذجة إلى مواقع متقنة التصميم تشبه المواقع الأصلية. لذلك، ينبغي على المستخدمين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الحماس، لتفادي الوقوع ضحية هذه التهديدات الاحتيالية”.

