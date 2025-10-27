تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء الموارد البشرية تعلن توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص مؤتمر “Space Lead 25” يستشرف مستقبل الصحة والهندسة في الفضاء بوابة رقميّة تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف المدن السعودية التوابل الحارة وسيلة فعالة لتقليل السعرات الحرارية مشهد بديع.. رصد سديم “الجبار” في سماء رفحاء البيئة تحصل على اعتماد الآيزو (ISO 42001) لعام 2025م التأمينات الاجتماعية: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين السعودية تستضيف الاجتماع التنسيقي الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين
كشفت دراسة جديدة عن الآثار الممتدة للتدخين عبر الأجيال الانتباه خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في أمستردام.
ووجد الباحثون علامات شيخوخة بيولوجية أسرع، مقارنةً بالعمر الزمني، لدى الذين بدأ آباؤهم التدخين في سن 15 عاماً أو أقل.
وأوضح فريق البحث من جامعة بيرغن في النرويج “إن التدخين خلال فترة البلوغ قد يُسبب تلفاً في خلايا الحيوانات المنوية النامية لدى الأولاد، والذي قد ينتقل إلى أطفالهم”.
وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة باستخدام مقياس راسخ للشيخوخة البيولوجية يُعرف باسم الساعات فوق الجينية والذي يقيس تغيرات الحمض النووي.
ووفق “مديكال إكسبريس”، هذه التغيرات الجينية المُسمّاة “التغيرات فوق الجينية” ليست علامة على الشيخوخة فحسب، بل ترتبط أيضاً بأمراض الشيخوخة كالسرطان والخرف.
وشمل البحث 892 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 7 و50 عاماً، بمتوسط عمر 28 عاماً.
ووجد الباحثون أن الذين بدأ آباؤهم التدخين خلال فترة البلوغ كانوا أكبر سناً بحوالي 9 أشهر إلى سنة من أعمارهم الزمنية في المتوسط.
وعندما أخذ الباحثون في الاعتبار ما إذا كان الأشخاص أنفسهم قد دخنوا من قبل، كانت الفجوة بين العمر البيولوجي والعمر الزمني أكبر (14 إلى 15 شهراً).
ولدى الأشخاص الذين بدأ آباؤهم بالتدخين في وقت متأخر من حياتهم، وجد الباحثون زيادة طفيفة فقط في العمر البيولوجي.