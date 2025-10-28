تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12 الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر الرميان: مبادرة مستقبل الاستثمار ستشهد إعلانًا مهمًا يوحّد جهود قادة العالم ما خطوات عمل عقد الإيجار وكيفية دفع المبلغ؟ توضيح من سكني بشأن إعادة جدولة المستفيد خطوات تغيير كلمة المرور في توكلنا إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض
أعلنت هيئة الطيران المدني الكينية مصرع 12 شخصًا اليوم في حادث تحطم طائرة ركاب صغيرة كانت متجهة من مدينة دياني الساحلية إلى كيتشوا تمبو جنوب غرب كينيا.
وأوضحت الهيئة في بيان أن الطائرة، وهي من طراز “كارافان” وتحمل رقم التسجيل (5Y-CCA)، سقطت بعد وقتٍ قصير من إقلاعها من مطار دياني، مؤكدة أن جميع الركاب لقوا حتفهم في موقع الحادث.
وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ والجهات الحكومية المختصة هرعت إلى موقع التحطم لبدء التحقيقات وتحديد أسباب الحادث وملابساته.