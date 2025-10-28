تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12

أعلنت هيئة الطيران المدني الكينية مصرع 12 شخصًا اليوم في حادث تحطم طائرة ركاب صغيرة كانت متجهة من مدينة دياني الساحلية إلى كيتشوا تمبو جنوب غرب كينيا.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الطائرة، وهي من طراز “كارافان” وتحمل رقم التسجيل (5Y-CCA)، سقطت بعد وقتٍ قصير من إقلاعها من مطار دياني، مؤكدة أن جميع الركاب لقوا حتفهم في موقع الحادث.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ والجهات الحكومية المختصة هرعت إلى موقع التحطم لبدء التحقيقات وتحديد أسباب الحادث وملابساته.