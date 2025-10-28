Icon

تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12 Icon الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك Icon الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي Icon خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر Icon الرميان: مبادرة مستقبل الاستثمار ستشهد إعلانًا مهمًا يوحّد جهود قادة العالم Icon ما خطوات عمل عقد الإيجار وكيفية دفع المبلغ؟ Icon توضيح من سكني بشأن إعادة جدولة المستفيد Icon خطوات تغيير كلمة المرور في توكلنا Icon إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد إقلاعها من مطار دياني

تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٣ مساءً
تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الطيران المدني الكينية مصرع 12 شخصًا اليوم في حادث تحطم طائرة ركاب صغيرة كانت متجهة من مدينة دياني الساحلية إلى كيتشوا تمبو جنوب غرب كينيا.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الطائرة، وهي من طراز “كارافان” وتحمل رقم التسجيل (5Y-CCA)، سقطت بعد وقتٍ قصير من إقلاعها من مطار دياني، مؤكدة أن جميع الركاب لقوا حتفهم في موقع الحادث.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يُسلّم 25 طنًّا من التمور هدية المملكة لـ كينيا

سلمان للإغاثة يُسلّم 25 طنًّا من التمور هدية المملكة لـ كينيا

تسعينيان يتزوجان بعد علاقة استمرت 64 عامًا!

تسعينيان يتزوجان بعد علاقة استمرت 64 عامًا!

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ والجهات الحكومية المختصة هرعت إلى موقع التحطم لبدء التحقيقات وتحديد أسباب الحادث وملابساته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد