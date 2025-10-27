تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت البحرية الأمريكية في المحيط الهادي، أن مروحية وطائرة مقاتلة تحطمتا أمس خلال عمليات روتينية منفصلة فوق بحر الصين الجنوبي، وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم بسلام.

وذكر بيان صادر عن البحرية الأمريكية، أن مروحية من طراز (MH-60R Seahawk) سقطت أثناء قيامها بعمليات روتينية من حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز”، وأن فرق البحث والإنقاذ أنقذت ثلاثة من أفراد الطاقم.

وأضاف البيان أنه بعد حوالي (30) دقيقة، تحطمت مقاتلة من طراز (F/A-18F) سوبر هورنت أثناء قيامها بعمليات روتينية من قاعدة نيميتز، مشيرًا إلى أن فردَي الطاقم قفزا بالمظلة وتم انتشالهما بسلام.