Icon

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار Icon وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة Icon تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي Icon التدريب التقني ينفذ 528 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل Icon طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق Icon الشيخ المطلق: احذروا تقليد المشاهير Icon بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور Icon توضيح من التأمينات بشأن فئات جمعية GOSI وموعد التسجيل Icon اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين السعودية وكوبا  Icon جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٨ صباحاً
تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت البحرية الأمريكية في المحيط الهادي، أن مروحية وطائرة مقاتلة تحطمتا أمس خلال عمليات روتينية منفصلة فوق بحر الصين الجنوبي، وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم بسلام.

وذكر بيان صادر عن البحرية الأمريكية، أن مروحية من طراز (MH-60R Seahawk) سقطت أثناء قيامها بعمليات روتينية من حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز”، وأن فرق البحث والإنقاذ أنقذت ثلاثة من أفراد الطاقم.

قد يهمّك أيضاً
البحرية الأمريكية: يجب التصدي للسلوك العدواني للصين

البحرية الأمريكية: يجب التصدي للسلوك العدواني للصين

لحظة اعتراض سفينة صينية لمدمرة أمريكية بمضيق تايوان

لحظة اعتراض سفينة صينية لمدمرة أمريكية بمضيق تايوان

وأضاف البيان أنه بعد حوالي (30) دقيقة، تحطمت مقاتلة من طراز (F/A-18F) سوبر هورنت أثناء قيامها بعمليات روتينية من قاعدة نيميتز، مشيرًا إلى أن فردَي الطاقم قفزا بالمظلة وتم انتشالهما بسلام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد