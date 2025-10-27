الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي التدريب التقني ينفذ 528 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق الشيخ المطلق: احذروا تقليد المشاهير بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور توضيح من التأمينات بشأن فئات جمعية GOSI وموعد التسجيل اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين السعودية وكوبا جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري
أعلنت البحرية الأمريكية في المحيط الهادي، أن مروحية وطائرة مقاتلة تحطمتا أمس خلال عمليات روتينية منفصلة فوق بحر الصين الجنوبي، وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم بسلام.
وذكر بيان صادر عن البحرية الأمريكية، أن مروحية من طراز (MH-60R Seahawk) سقطت أثناء قيامها بعمليات روتينية من حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز”، وأن فرق البحث والإنقاذ أنقذت ثلاثة من أفراد الطاقم.
وأضاف البيان أنه بعد حوالي (30) دقيقة، تحطمت مقاتلة من طراز (F/A-18F) سوبر هورنت أثناء قيامها بعمليات روتينية من قاعدة نيميتز، مشيرًا إلى أن فردَي الطاقم قفزا بالمظلة وتم انتشالهما بسلام.