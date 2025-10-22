تدشين مشروع الحافلة الرقمية الذكية في حفر الباطن

دشّن صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن اليوم، مشروع الحافلة الرقمية الذكية المتنقلة التابع لمشروع الاتصالات السعودية STC، بحضور مدير الشركة بالمنطقة الشرقية والشمالية المهندس محمد القحطاني.

واطلع سموه على مكونات الحافلة الرقمية وتجهيزاتها التقنية وآلية تقديم البرامج التدريبية والفئات المستهدفة.

ونوه سمو محافظ حفر الباطن خلال التدشين، بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي، بصفته ركيزة أساسية في تطوير الخدمات ورفع جودة الحياة.

وأكّد أهمية مثل هذه المبادرات النوعية في تمكين مختلف شرائح المجتمع من التعامل الآمن والفعّال مع التقنية الحديثة، ومواكبة التطورات في العالم الرقمي، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية إيصال هذه الخدمات لكافة أفراد المجتمع بأساليب مبتكرة وسهلة الوصول.

ويُعد تمكين كبار السن من استخدام التطبيقات الحكومية والتقنيات الرقمية أحد المحاور الرئيسية التي اطّلع عليها سمو محافظ حفر الباطن داخل الحافلة.

ويهدف المشروع إلى نشر الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، من خلال مراكز متنقلة مزوّدة بأجهزة عرض تفاعلية وكوادر متخصصة في تقنية المعلومات، تستهدف مختلف فئات المجتمع، وخصوصًا كبار السن، ضمن برامج تعليمية وتدريبية مبسطة وشاملة.