تدشين منصة وقاء المستفيدين بعدة خدمات رقمية في القطاع الزراعي

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، منصة “وقاء المستفيدين” للأفراد والأعمال في مجالي الصحة النباتية والصحة الحيوانية، وذلك خلال زيارته لجناح المركز المشارك في المعرض الزراعي السعودي 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي.

خدمات إلكترونية

وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول الأفراد وقطاعات الأعمال إلى خدمات الصحة النباتية والصحة الحيوانية، من خلال التقديم على مختلف الخدمات إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلبات عبر الموقع الرسمي للمركز.

وتتضمن المنصة عددًا من الخدمات الرقمية وهي: خدمة الكشف المبكر للوقاية من سوسة النخيل الحمراء، وخدمة الكشف والتشخيص للآفات النباتية، وخدمة حجز موعد تحصين الثروة الحيوانية، وخدمة تطهير مواقع الثروة الحيوانية، وخدمة إذن ذبح الدجاج البياض، وخدمة إذن تسكين دواجن.

وفي سياق تعزيز التكامل بين المركز والقطاع الخاص، أجرى مركز وقاء دراسة شاملة على خدماته للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات الوقاية والمكافحة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية، بهدف تطوير النماذج التشغيلية وتعزيز كفاءة تنفيذ الأهداف الإستراتيجية، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات الوقاية والمكافحة، ورفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة ويعزز الأمن الغذائي.

نقلة نوعية

وأكّد المركز أن منصة “وقاء المستفيدين” تُعد نقلة نوعية في تحسين تجربة المستفيد، حيث تسهم في تسريع إجراءات تقديم ومعالجة الطلبات، ورفع كفاءة الخدمات الفنية، وتعزيز التواصل بين المستفيدين والقطاعات المتخصصة، وتقديم خدمات رقمية مرنة ومتكاملة تلبي احتياجات الأفراد وقطاعات الأعمال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إستراتيجية المركز للتحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير كفاءة العمل الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة؛ بما ينعكس إيجابًا على رضا المستفيدين ويعزز فاعلية الأداء المؤسسي في قطاعي الصحة النباتية والحيوانية.