تراجع أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط قليلًا في التعاملات المبكرة اليوم، وتتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية نتيجة زيادة المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (8) سنتات، لتصل إلى (60.98) دولارًا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (9) سنتات، مسجلة (57.37) دولارًا.