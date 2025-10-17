تراجع أسعار النفط اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
تراجعت أسعار النفط قليلًا في التعاملات المبكرة اليوم، وتتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية نتيجة زيادة المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (8) سنتات، لتصل إلى (60.98) دولارًا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (9) سنتات، مسجلة (57.37) دولارًا.