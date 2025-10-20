Icon

المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون Icon تراجع أسعار النفط 2% وانخفاض قيمة العقود الآجلة للبرنت Icon انطلاق مؤتمر الحوسبة في العمارة والفن غدًا بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين Icon السعودية تحقق قفزات غير مسبوقة في الاستكشاف التعديني Icon هيئة الإحصاء توقع 6 مذكرات تعاون في الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات Icon الذكاء الاصطناعي يسهم بـ 142 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد Icon لأول مرة بالمملكة والعالم.. “التخصصي” ينجح في استئصال ورم دماغي باستخدام الروبوت Icon ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائمًا Icon البيئة تطرح فرصتين للاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية بمكة المكرمة Icon تسجيل 184 موقعًا تراثيًا وأثريًا وعمرانيًا جديدًا بهيئة التراث في الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

تراجع أسعار النفط 2% وانخفاض قيمة العقود الآجلة للبرنت

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٧ مساءً
تراجع أسعار النفط 2% وانخفاض قيمة العقود الآجلة للبرنت
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار النفط اليوم بنحو 2%، وسط ارتفاع المعروض، وضعف الطلب على الطاقة عالميًا.

وانخفضت قيمة العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو ما يعادل 1.7% إلى 60.23 دولارًا للبرميل، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار، أو 1.8% لتصل إلى 56.51 دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
النفط يتخطى 100 دولار لأول مرة منذ 7 سنوات

النفط يتخطى 100 دولار لأول مرة منذ 7 سنوات

أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع

أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع

وهبط كلا الخامين أكثر من 2% الأسبوع الماضي، ليسجلا الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار النفط
السوق

تراجع أسعار النفط

السوق