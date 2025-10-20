تراجع أسعار النفط 2% وانخفاض قيمة العقود الآجلة للبرنت

تراجعت أسعار النفط اليوم بنحو 2%، وسط ارتفاع المعروض، وضعف الطلب على الطاقة عالميًا.

وانخفضت قيمة العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو ما يعادل 1.7% إلى 60.23 دولارًا للبرميل، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار، أو 1.8% لتصل إلى 56.51 دولارًا.

وهبط كلا الخامين أكثر من 2% الأسبوع الماضي، ليسجلا الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.