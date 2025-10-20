المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون تراجع أسعار النفط 2% وانخفاض قيمة العقود الآجلة للبرنت انطلاق مؤتمر الحوسبة في العمارة والفن غدًا بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين السعودية تحقق قفزات غير مسبوقة في الاستكشاف التعديني هيئة الإحصاء توقع 6 مذكرات تعاون في الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات الذكاء الاصطناعي يسهم بـ 142 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد لأول مرة بالمملكة والعالم.. “التخصصي” ينجح في استئصال ورم دماغي باستخدام الروبوت ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائمًا البيئة تطرح فرصتين للاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية بمكة المكرمة تسجيل 184 موقعًا تراثيًا وأثريًا وعمرانيًا جديدًا بهيئة التراث في الباحة
تراجعت أسعار النفط اليوم بنحو 2%، وسط ارتفاع المعروض، وضعف الطلب على الطاقة عالميًا.
وانخفضت قيمة العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو ما يعادل 1.7% إلى 60.23 دولارًا للبرميل، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار، أو 1.8% لتصل إلى 56.51 دولارًا.
وهبط كلا الخامين أكثر من 2% الأسبوع الماضي، ليسجلا الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.